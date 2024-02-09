新春走基层丨老旧小区改造“改”出新生活

连日来，武汉市洪山区和平街道平安花园小区居民马凝，忙着和其他居民在各楼栋间扫雪除冰，清理被冰雪压垮的树枝。“多亏咱们完成老旧小区改造，不然这次下雪结冰，大伙就麻烦了！”她说。

近期湖北武汉等地遭遇大范围低温雨雪冰冻天气，对交通运输、生产生活带来诸多影响。记者走访发现，近年城市里一些老旧小区的分批改造，有效消除了小区各类隐患，应对低温冰雪等极端天气的综合能力也显著提升。

平安花园小区是2000年建成的，居民张延华是最早入住的一批业主。据他介绍，小区投入使用时间长，“三步一坑”的小区路面、蜘蛛网一般搭设的电线等问题一直困扰小区居民。

春节临近，记者走进平安花园小区看到，铲扫冰雪后露出了平整的沥青路面，各种电线都统一收纳在屋檐下的线盒中。小区里悬挂的灯笼、张贴的春联，营造出浓浓的过年氛围。

“我们这个老小区的环境和品质，彻底大变样。”68岁居民熊礼玲说，低温冰雪不用再担心停水停电，小区里还新增了读书室等公共空间。

记者走访发现，完成改造的老旧小区，少有楼栋外立面整体翻新、小区内大面积种草种树等“外观改造”，更多是解决路不平、房顶漏、下水堵、停车难、隐患多等居民生活中遇到的难题。

“相较于老旧小区‘面子新’，我们更注重‘里子实’。”洪山区和平街道新绿美地社区居委会党委书记李雅琴说，确定纳入改造的老旧小区名单后，社区就和参建单位、小区物业围绕“怎么改，改哪些”来走访群众、搜集意见，项目方案公示确定后再启动改造，“真正让老旧小区改造，改在居民最需要的地方”。

在位于武汉市洪山区中铁花园社区的忠诚花苑小区，小区业主张天政和其他居民一起清理屋檐下的冰柱，避免砸伤行人。“这儿是武汉市首批商品房小区，当时楼顶装饰的琉璃瓦松动脱落隐患大，还有电动车停不下、充电难等问题。”张天政说，这些大家长期反映的问题在老旧小区改造中都得到了解决。

中建三局三公司老旧小区改造项目部执行经理邢振奎全程参与忠诚花苑小区改造。改造总工期约半年时间，前期征求意见和确定方案用时1个月，搜集居民各类意见上百条。

“有的群众反映屋外墙体渗水，但不赞成外墙整体翻修，我们就采取外墙问题区域精准改造的方式，既满足居民需求，又节省改造资金。”邢振奎说，清除房顶琉璃瓦和违章搭建、电动车棚改造扩建，加上重新布局停车位等其他项目，都是业主反映最集中的需求。“虽然这些点状改造需要协调事项更多，但改造完成后小区居民的获得感更强。”

据统计，武汉市2023年共完成296个老旧小区改造，8.4万户居民受益。2024年，武汉计划完成超过200个老旧小区的改造任务，让更多老旧小区焕新颜，居民得实惠。（记者熊翔鹤、伍志尊）