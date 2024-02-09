新春走基层|重庆黔江：古镇迎新年，年货多风味

穿行过雾气氤氲的山谷，记者乘车来到重庆市黔江区濯水镇，感受古镇里的“年味儿”和“烟火气”。

重庆市黔江区位于武陵山区腹地，除汉族外亦居住着土家族、苗族等少数民族，其中土家族人口占比55%以上，他们用自己的传统迎接新年的到来。

走进濯水镇濯水社区农户邬云胜的家中，房梁与墙壁上都悬挂着正在熏制中的腊肉，这些腊肉大多已被镇上居民预订。据介绍，制作腊肉需精选当地的优质土猪肉，用香料进行腌制后风干，然后在带着松树、柏枝香味的烟气中再熏制一个月，整个制作周期持续约一个半月，可谓是“时间的风味”。

邬云胜告诉记者，自家出产的腊肉销量很可观，月均销售额可达四五万元。临近春节这一个月，售价约40元一斤的腊肉卖出近3000斤，有10多万元的销售额。这些腊肉主要销往当地餐馆、企业与居民家中，也有一些外地食客“闻香而至”。

“有位从河南来濯水做电力工程的薛大哥，几年前在这里尝了腊肉后觉得好吃，回老家后也会打电话来订，今年就买了2000多元的腊肉。”邬云胜向记者描述了他的新年愿景：利用网络拓宽腊肉销售渠道，让优质的黔江腊肉“走出去”。

若担心年节欢宴的大鱼大肉略显腻味，黔江当地另一种特色美食绿豆粉则以其清新爽口的味道，成为当地百姓采办年货单上的不二之选。走进濯水镇居民颜道琼家的绿豆粉作坊，记者看到她正将按一定比例搭配后泡好的大米、黄豆、绿豆倒入石磨中，白色的浆汁缓缓流出，等待接下来的处理工序。

随后，颜道琼熟练地将磨好的浆汁倒入特制的容器中，自容器底端流出的浆汁在一口不断旋转的平锅上被烙干后变成条状，放置片刻后装袋存放，食用时用开水烫热即可。颜道琼介绍，除夕夜不少黔江人会选择吃上一碗方便又营养的绿豆粉。

正是基于黔江人对绿豆粉的偏爱，作坊在接近年节时的生意愈发火爆，平时2000多元的日销售额，在腊月到春节期间几乎翻番。“5块钱一斤的绿豆粉，卖得最好的时候一天卖出1000斤，年前采购需要提前一周订货。”60岁的颜道琼一边忙活一边说。

为了方便居民采买各类年货食材，当地相关部门还在濯水古镇举办赶年集、品年俗活动，自2月5日起将持续10多天。濯水景区管理部古镇片区负责人张杰介绍，年集除了将汇集腊肉、绿豆粉、石鸡坨土陶器等年货食材、用品供采买外，还会举办土家族民歌对唱、舞龙舞狮、摆手舞篝火晚会、后河古戏展演等活动，让居民在浓浓的民族特色氛围中办年货、品年俗。

热闹的年集市场中，一张张笑意满盈的脸上，升腾起“丰收幸福年”的图景。（记者吴楠）