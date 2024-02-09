低温雨雪逢年节 医学专家提示：保持良好卫生习惯

新华社上海2月8日电（记者龚雯袁全）当前正值春节前返乡高峰，做好春节期间呼吸道疾病防控，至关重要。专家建议，春节期间走亲访友、旅行出游时，应保持良好卫生习惯，以及注意合理安排作息，避免过于兴奋、疲劳导致免疫力下降，如身体出现不适需暂缓行程、症状较重时应及时就医。

记者在复旦大学附属眼耳鼻喉科医院看到，一些患者因近期感冒后喉咙不适，正在候诊区等待。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院耳鼻喉科主任医师何培杰表示，冬季是呼吸道疾病高发期，由于近段时间天气忽冷忽热，门诊中自述因感冒后出现咽痛、异物感、声音嘶哑等的患者数量相对增多。从临床诊断看，大多数患者是由于病毒或细菌引发的急性咽炎、扁导体炎，经过抗炎对症处理，症状基本能得到缓解和改善。

此外，何培杰还提醒道，春节假期即将到来，需要注意三件事：一是春节期间亲友相聚热闹频繁，建议尽量不要熬夜，疲劳会让免疫力下降，增加呼吸道疾病感染的风险；二是南北互跨旅游火爆，建议出行前做好充足准备，减少温差对身体的刺激；三是如果出现身体不适不要硬扛，及时就医。

复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇表示，目前新冠病毒JN.1变异株已成为我国优势流行株，但它依然属于奥密克戎大分支下面的衍生变异株，因此，其感染的临床症状与此前流行株没有明显差别，整体以轻症为主，真正进展为肺炎，需要住院治疗的患者比例非常低。

考虑到JN.1变异株传染性更高，王新宇建议，公众应保持良好卫生习惯，注意手卫生，做好室内开窗通风；前往人员密集的地方以及一些重点场所，建议科学佩戴口罩，避免交叉感染。

对于一些不便出门的老人，记者发现，部分社区卫生服务中心的家庭医生已经提前做好准备，为老人的健康“保驾护航”。

家住瑞金小区的石老先生和老伴韩老太是黄浦区打浦桥街道社区卫生服务中心中泰社区卫生服务站家庭医生周祖骏的家庭病床签约病人。两位老人均已耄耋之年，行动不便，周祖骏在春节前上门，为他们提供了一次健康检查。

周祖骏为两位老人测量了血压，随后还根据二老的基础病情，细心检查了家庭药箱，针对当下流行性的呼吸道病症预防、治疗，为二人分类整理出相应药物，并向两人详细讲解了药品的适用症状和服用方法。

在临别之际，周祖骏向两位老人送上了诚挚的新春祝福，并再三叮嘱他们要按时服药、注意休息、减少外出，一方面要着重注意保暖，一方面外出要戴口罩，做好个人防护。