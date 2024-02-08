糖尿病患者如何健康过春节？这8点饮食建议要牢记

每年春节对糖尿病患者来说都是一道坎，聚会和食物种类的增多，很容易使糖尿病患者失去控制。河南中医药大学第一附属医院内分泌二区副主任医师巴明玉在接受人民网记者采访时表示，饮食调节在糖尿病患者治疗过程中是非常重要的一环，强化饮食方式是缓解糖尿病的基础。那么，糖尿病患者春节该如何健康饮食呢？巴明玉给出以下8点建议。

少油少糖少盐

春节期间饮食应以低糖、低脂、低热量为主，避免过量摄入油脂、糖和盐。特别是烹饪方式优选蒸、煮、炖，少用油炸、油煎、红烧的方式。

不建议过多摄入烟熏和腌制的肉类、加工过的半成品和成品。同时，减少瓜子、花生、腰果等坚果类的摄入，做到每日定量。另外，可以购买控盐勺，限制盐、酱油、耗油、味精等的使用。

食不过饱

饮食应遵循“食不过饱”的原则，每餐七分饱为宜，把握进餐速度，注意每餐的荤素搭配和三餐比例。

规律进餐

春节期间应该尽量保持和日常一致的进餐规律，遵循“早吃好、午吃饱、晚吃少”的原则，避免随性进餐、不吃早餐和暴饮暴食的行为。

适量补充蛋白质

保证摄入足够的蛋白质，特别是优质蛋白质，以促进新陈代谢，增强免疫力和饱腹感。富含优质蛋白质的食物包括瘦肉、鸡蛋、豆类、牛奶等。

适当摄入新鲜果蔬

春节期间食物种类多样，但人们往往偏爱肉类，而忽视蔬菜和水果的摄入。果蔬内含有人体必需的矿物质和微量元素，如果摄入不足，可能会导致营养缺失、胃肠蠕动速度变慢、便秘等问题。

建议做到餐餐有蔬菜，每日摄入量不少于500克。糖尿病患者可以优先选择低糖水果，如草莓、蓝莓、柚子等，避免摄入榴莲、芒果、冬枣、香蕉等高糖水果。两餐之间进食水果最为合适，尽量不要在餐前或餐后吃水果。

足量饮水

春节期间的食物多为油腻重口味，多饮水有助于消化，可以预防便秘。建议每日饮水量1500至1700毫升，做到定时、主动饮水。

避免过量饮酒

酒精会影响人体血糖水平，同时其热量较高，容易引起体内脂肪过度堆积，降低脂肪在体内的消耗率，因此糖尿病患者应避免过量饮酒。

勿贪食冷饮

春节期间气温较低，胃肠道的消化功能相对较弱，冷饮会刺激胃肠道黏膜，诱发胃肠道不适症状，如腹泻、胀气等。