昆虫表皮提取物或可促进感染伤口愈合

科技日报讯 （记者史俊斌 通讯员龚秋雨）记者1月21日从西安交通大学获悉，该校第一附属医院胸外科教授张广健团队，联合该校材料学院教授黄银娟团队、大连理工大学教授刘田团队，从亚洲玉米螟表皮中提取出一种高丰度蛋白，并将其用于促进金黄色葡萄球菌感染的伤口愈合。相关研究成果近日在国际期刊《纳米》上发表。

细菌感染是伤口愈合和皮肤再生过程中最常遇到的问题之一。目前，临床上主要使用抗生素治疗感染性伤口。但因耐药性和缺乏合适的皮肤修复微环境等影响，使用抗生素抗感染和促进伤口愈合的治疗效果并不理想。如何有效抵御多药耐药细菌感染，并同时促进感染伤口愈合和皮肤再生，仍是目前需要解决的一大难题。

研究团队创新性地使用了盐溶液诱导亚洲玉米螟表皮蛋白自组装成膜状敷料样结构，发现组装体具有优异的生物相容性。同时，科研人员还发现组装体具有广谱抗菌效果，对于革兰氏阳性菌、阴性菌甚至部分真菌都具有一定的抑制效果。这为天然产物抗菌提供了一种新思路。科研人员进一步构筑伤口感染金黄色葡萄球菌的大鼠模型，确定了组装体在抗菌和加速感染伤口愈合中的疗效，并初步探究了可能的作用机制。

该研究发现了昆虫表皮蛋白自组装体在感染伤口治疗中的积极作用，并结合昆虫蛋白制备简易、绿色经济、安全稳定等优异特性，为昆虫蛋白敷料应用于临床提出了新策略。