干细胞应用为治疗视网膜变性疾病提供新思路

科技日报讯 （记者雍黎 通讯员黄琪奥）1月21日，记者从陆军军医大学西南医院获悉，该院教授徐海伟团队与陆军军医大学心理学院教授范晓棠团队，指出了基于类器官平台富集的人视网膜祖细胞外囊泡可对损伤的视网膜色素上皮起到保护作用，为开发建立下一代再生医学药物、创新视网膜变性治疗方式提供了新思路。相关研究成果近日在《细胞外囊泡杂志》发表。

据介绍，年龄相关黄斑变性、视网膜色素变性等多种视网膜变性疾病，是造成视觉损害和致盲的重要原因，极大地影响了患者的生活质量。研究表明，感光细胞或视网膜色素上皮细胞进行性死亡，是这类疾病的核心致病环节，且目前尚无有效的干预方法。因此，如何延缓感光细胞及视网膜色素上皮细胞的死亡，无疑是治疗视网膜变性疾病的关键。

“经过多年研究，干细胞的应用为治疗视网膜变性疾病打开了一扇新的大门。目前，我们已开展了多项临床试验，探索干细胞治疗视网膜变性疾病的安全性和可行性。干细胞移植在恢复患者视力方面展现出较大潜力。”徐海伟说，开发建立优化的视网膜干细胞产品及阐明干细胞治疗机制，是临床转化的必经之路。

为此，团队把目光投向了类器官来源的干细胞产品。“类器官是由干细胞培养而来的迷你器官组织，是产生细胞药物的原料工厂。细胞外囊泡是由细胞分泌的具有膜结构的小泡，可以作为新型干细胞药物。相较于传统的干细胞移植治疗，细胞外囊泡可以工业化制备、运输、储存，且具有较低的成瘤性及免疫原性，因此独具优势。”徐海伟介绍，类器官技术及细胞外囊泡介导的无细胞疗法的兴起，有望创新生物药物的研发。因此，他们决定结合类器官及细胞外囊泡两大利器，探索治疗视网膜变性疾病的新模式。

研究过程中，团队基于类器官平台成功分离获得了人视网膜祖细胞外囊泡，并将其与经典的人胚胎干细胞外囊泡进行了生物学特征比较。研究人员通过4D蛋白组学测序，揭示了类器官来源的人视网膜祖细胞外囊泡具有更好的安全性，并具有独特的调节脂代谢的作用。实验结果显示，细胞外囊泡可以整合进入损伤视网膜色素上皮细胞的线粒体网络，提高视网膜色素上皮细胞的脂肪酸氧化能力，挽救由于脂质过载导致的细胞损伤，对视网膜变性疾病产生治疗作用。

徐海伟表示，未来，团队将继续致力于类器官来源的视网膜干细胞产品的开发及其临床转化研究。后续团队还将通过动物实验，进一步验证类器官来源的视网膜干细胞外囊泡治疗的安全性和有效性，让该项技术尽快应用于临床。