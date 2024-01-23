依靠“分子指纹”有望实现肠癌早期筛查

科技日报讯 （通讯员衣晓峰 记者李丽云）记者1月21日从哈尔滨医科大学附属第二医院获悉，该院结直肠肿瘤外科副主任、教授黄睿及其团队深入探讨了肠道菌群的变化，并对肠癌肿瘤微环境和内质网应激机理进行了揭示，挖掘出多个具有潜在临床应用前景的分子标志物。相关成果日前发表在国际期刊《转化医学》上。

作为全球发病率第三、死亡率第二的恶性肿瘤，结直肠癌一直是医学研究领域关注的热点和焦点。目前，我国的肠癌患病率和患病年龄正呈“双上升”的趋势。

团队利用分子生物学、基因检测及多中心数据分析等多种手段，对肠癌基因组、转录组和蛋白质组进行系统研究，锁定了多种肠癌分子标志物。这些标志物有助于对肠癌做出早期诊断和预后判断。其中，特定基因的异常表达可视为肠癌的“分子指纹”，为早期筛查提供有力支撑。

黄睿介绍，肠道菌群在维持人体健康和调节多种生理功能方面有着重大意义。此前，许多研究发现，肠道微生物组的变化与肠癌之间关系密切。其中，一种名为具核梭杆菌的细菌颇受关注。这种细菌常见于人体口腔和肠道中，尤其是在肠道内可形成复杂的微生物网络。团队发现，具核梭杆菌与肠癌转移间存在一定关联，这为肠癌预后锁定了新的研究方向。后续研究表明，在具核梭杆菌感染后，肿瘤细胞内的巨噬细胞衍生趋化因子（CCL22）表达水平会显著升高，并且CCL22表达水平高的患者具有更长的生存时间。

据悉，该研究成果为肠癌领域的临床实践拓展了新视角，也为患者个体化诊疗及更准确的预后评估奠定了基础。