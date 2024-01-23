日服复合维生素可能减缓老人记忆力下降

科技日报北京1月22日电 （记者刘霞）美国哈佛大学科学家开展的一项新研究表明，每天服用复合维生素的老年人在记忆力测试中的表现优于服用安慰剂的老年人。相关研究论文发表于最新一期《美国临床营养学杂志》。

该研究负责人、哈佛医学院的乔安·曼森称，在她们的研究中，结果相当于将老人的认知衰老减缓了两年，这是非常大的进步。

这项研究旨在了解服用复合维生素或可可提取物补充剂是否有助于预防60岁以上人群的心脏病或癌症。一部分参与者接受了记忆力测试，以测量其中任何一种补充剂是否会带来任何心理影响。

在试验中，573名受试者被分为两组，分别服用两种补充剂和安慰剂，这些人在研究开始时和两年后接受了现场记忆测试。结果显示，服用复合维生素的老人在记忆力测试中的表现略好于服用安慰剂的人。这与在线或电话记忆力测试的结果相符。

研究结果表明，复合维生素有望成为一种安全且负担得起的策略，保护老年人的记忆能力，减缓认知衰老。不过，目前研究人员尚不清楚复合维生素的哪些成分带来了上述好处。

英国阿斯顿大学医学院注册饮食学家、高级讲师杜安·梅勒指出，由于最新试验不是为了研究记忆效应而设计的，所以需要专门对此开展进一步研究。这并非最终结论，人们仍需谨慎对待。