喝牛奶或降“乳糖不耐”者Ⅱ型糖尿病风险

科技日报北京1月22日电 （记者张梦然）《自然·代谢》22日发表的一项研究显示，无法产生乳糖酶（非持续产生乳糖酶）的成年人如果增加牛奶摄入，可能使他们罹患Ⅱ型糖尿病（T2D）的风险下降。研究显示，牛奶摄入增加会改变肠道微生物组特定菌种和循环代谢物的水平，这与Ⅱ型糖尿病发病风险降低有关，但这一结果仅在乳糖酶缺乏个体中出现。

乳糖酶基因的单核苷酸多态性rs4988235基因型决定了一个人成年后是否能持续表达乳糖酶。不能持续产生乳糖酶（GG基因型），很多情况下就会出现人们常说的“乳糖不耐”。

美国阿尔伯特·爱因斯坦医学院、中国苏州大学医学院等机构科学家组成的团队，此次在中位随访时长6年的时间里分析了西班牙裔社区健康研究/拉美裔研究（HCHS/SOL）的12653名受试者的宿主基因型、肠道微生物组和血液代谢物水平。团队通过两次24小时饮食回顾和一次食物倾向问卷，评估了受试者的牛奶摄入。团队仅在非持续产生乳糖酶的受试者中发现，牛奶摄入每增加一人份（即一杯液体牛奶），与Ⅱ型糖尿病发病风险降低约30%有关。他们还在英国生物银行（UK Biobank）的167172名受试者中验证了牛奶摄入、乳糖酶基因型和Ⅱ型糖尿病风险之间的关联。

团队在西班牙和拉丁裔队列中发现，牛奶摄入与非持续产生乳糖酶个体肠道菌种丰度的独特改变有关，研究中观察到的双叉杆菌与Ⅱ型糖尿病风险下降有关；牛奶摄入还与非持续产生乳糖酶受试者体内血液代谢物水平的特异性变化有关，如支链氨基酸和色氨酸代谢物的改变，这都被认为与Ⅱ型糖尿病风险降低有关。