直播预告：多学科共话中国加速康复外科发展

加速康复（ERAS Enhanced Recovery After Surgery）是围手术期管理新理念，是以病人为中心，以外科为主导，结合麻醉、护理、营养、心理等多学科团队（MDT），采用有循证医学证据的围术期处理的一系列优化措施，以减少手术患者的生理及心理的创伤应激，达到快速康复。ERAS的核心在于优化患者术前状态，减少围手术期风险，维持术后生理功能，加快术后康复时间。

1月24日14:00至15:00，四川大学华西医院骨科教授裴福兴、首都医科大学宣武医院麻醉科主任王天龙、江苏省中医院副院长兼紫东院区院长江志伟做客“人民好医生”客户端直播间，就加速康复外科理念等相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

裴福兴，四川大学华西医院骨科终身教授，博士生导师。四川省学术科技带头人、享受国务院政府特殊津贴。国家卫生健康委加速康复外科专家委员会骨科专家组副组长，中华医学会骨科分会知名专家委员会副主任，中国康复技术转化及发展促进会骨科学加速康复专业委员会主任委员。

王天龙，首都医科大学宣武医院麻醉手术科主任，主任医师，教授，博士研究生导师。中华医学会麻醉学分会候任主任委员，中华医学会麻醉学分会老年人麻醉学组组长，中国医师协会毕业后教育麻醉专委会副主任委员。

江志伟，江苏省中医院副院长兼紫东院区院长，二级教授、博士生导师、主任医师。国家卫计委医管中心加速康复外科专家委员会委员、结直肠学组组长；中国医药教育协会加速康复外科专业委员会主任委员；中国抗癌协会胃癌专业委员会加速康复外科学组组长。

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