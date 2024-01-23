我国努力让更多群众看上好中医

新华社北京1月22日电（记者田晓航）记者从22日在京开幕的2024年全国中医药局长会议上了解到，2023年全国中医类医疗卫生机构总诊疗量预计达12.8亿人次，实现稳中有增，我国中医药服务能力进一步增强。

为了让更多群众看上好中医，我国多措并举加快优质中医医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。

国家中医药管理局党组书记、局长余艳红在会上介绍，截至2023年底，我国已将14个中医医院纳入国家医学中心创建单位，布局建设27个中医类国家区域医疗中心，持续推进62个中西医协同“旗舰”医院和138个中医特色重点医院建设，优质高效中医药服务体系建设取得积极进展。

同时，为不断强化基层中医药服务能力，国家中医药管理局召开县级中医医院建设推进会，支持440个县级中医医院每个医院建成两个中医特色优势专科和一个县域中医药适宜技术推广中心，以县级中医医院建设为龙头筑牢基层网底。

随着我国中医药服务网络日益完善，群众看中医越来越便捷。据介绍，目前，我国89%的二级及以上公立综合医院和62.8%的妇幼保健院设有中医类临床科室，23个省份中医馆基本实现全覆盖。

2024年，我国将以深入实施中医药振兴发展重大工程为抓手，以加强中医优势专科建设为切入点，加快推动中医药高质量发展。

据了解，2024年我国拟制定国家中医优势专科建设管理办法，遴选建设150个左右重大疑难疾病中西医临床协作项目，实施综合医院中西医协同发展能力提升行动……一系列举措将持续提升中医药服务能力，更好满足群众需求。