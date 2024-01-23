肿瘤患者非常不容易，除了要承受罹患癌症以后带来的躯体痛苦，往往还要承受比身体痛苦更加沉重的心理压力和负担。这种心理压力和负担往往还会传递给患者周边的人，比如家属。所以，我们始终坚持，针对肿瘤患者的干预，应该是身心同治，既要关注肿瘤本身，也要关注心理状态。

治疗的终极目标不仅仅是把肿瘤切除掉，或者通过手术、放疗、化疗把肿瘤控制住，还要改善患者的生活质量，让早期患者能够得到根治，回归社会；晚期患者，尽量延长其生存期。生活质量的提高，一定是从身心两个方面入手。所以说，医生的干预手段不仅仅有手术刀，不仅仅有药物，不仅仅有放疗、靶向治疗、免疫治疗这些耳熟能详的方法，还有很大一部分是对患者的关爱，用以抚慰和舒缓患者心理的压力，这种关爱实际上就是医学人文关怀的体现。只有建立在对患者病情、精神、性格、气质，乃至家庭和社会环境的充分了解基础上，才能给予患者充分的尊重、同情和慰藉，进而赢得信任、缓解焦虑、树立勇气，最终达到最佳的治疗效果。

虽然针对肿瘤的治疗水平提升非常快，但医生有时候面对晚期患者还是会产生无力感。尤其在各种手段都用完以后，疗效还是不能尽如人意，无论是患者，还是家属，都承担了很大的压力。这个时候如何舒缓这种压力，如何去安慰他们这种焦虑和不良情绪，就是医护人员需要格外注意的地方，这也是医学人文关注的非常重要的领域。“有时是治愈，常常是安慰，总是去帮助”。这句名言说明，医学的价值不仅仅是治愈疾病，还需要安慰和帮助病人。医学不是技术的产物，而是情感的产物；行医不是一种交易，而是一种使命。

我们给患者提供多维度的人文关怀，不仅仅体现在话语的安慰上，还会结合中医辨证理念。比如，从现代医学角度来讲，某患者被评价为抑郁或者焦虑；从中医来讲，我们还要从喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七情和“五志”等这些角度入手考察和评估，给予有针对性干预。

具体的干预手段，除了语言沟通，又称“话疗”，我们还有各种集体活动，比如一起做手工艺品、一起做蛋糕烘焙，组织八段锦等功法的习练，体验香薰和音乐赏析等，转移患者对于疾病的过度关注，让他们更多联想、更加关注到比较感兴趣的、能带来愉悦的事情。中医叫怡情易性。

另外，我们还提供一些简便易行的中医适宜技术，比如外用的有穴位贴敷、艾灸有揿针、耳穴埋豆、毫针。采用这些方法也能够起到辅助作用，减轻患者的不适、疼痛、疲乏、恶心、呕吐，提高生活质量。

总之，人文关怀不能仅靠话语，如果不能减轻患者的躯体痛苦，仅仅是安慰，显然不够。另一方面，光盯着肿瘤而不盯着人的整体，忽视患者的感受，也有违于人文关怀的基本要求，所以我们强调推行规范的中西医结合诊疗，进行身心同治，全方位护佑健康。

（作者为北京中医医院副院长）