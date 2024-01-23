爱心驿站，让城市更温暖

在山东省东营市的一个爱心驿站里，微波炉、饮水机、空调、工具箱等设施齐全。寒冷的冬日，经常有环卫工人到这里稍作休息，也有快递员进来喝杯热水，躲避风雪。不光在山东，在各地，这样的街头爱心驿站还有很多，已经成为户外劳动者的温暖港湾，体现着城市的人情味。

为户外劳动者提供一个歇脚之地和服务站点，是城市发展以人为本的生动写照。爱心驿站里，天冷能取暖、天热能纳凉、疲劳可休息、受伤有救助。这里既是一线劳动者的休息站，也是帮助他们解决实际困难的服务站，一系列免费周到的服务，为环卫工人、外卖员、快递员等劳动者提供方便的同时，更能够让他们在奔忙之中感受到社会的温暖和关爱。打造爱心驿站还有利于进一步促进公共服务向基层延伸，体现着城市治理的能力和水平，让城市发展更有温度。

爱心驿站要建好，需统筹规划，灵活选址，形成合力。很多地方探索利用旧停车场、快递堆物场等空间，整合多方资源，构建一站式服务综合体；完善服务功能，配建阅读角、换电站、医务室等便民设施，最大限度满足新就业群体的需求。目前，还形成了工会自建、部门联建、借力共建、各方助建等多种建设模式，扩大驿站覆盖面，让更多群体受益。

爱心驿站要用好，需加强管理，做好服务，持续运转。很多地方对爱心驿站实行星级管理、编码管理，并悬挂标识。规范运营的爱心驿站，每年给予一定的经费补助，多措并举确保爱心驿站正常运行，实现24小时“全天候”服务。不少爱心驿站经常发布用工招聘和培训信息、提供心理咨询疏导服务等。服务内容越来越丰富，踏入驿站大门的人就会越来越多。

更让人欣喜的是，爱心驿站中“双向奔赴”的感人故事越来越多。有的过路行人取用一瓶水，之后送回一箱水；有的外卖小哥热了一次饭，之后提来一袋蔬菜供需要者取用；有快递员主动申请成为驿站的志愿者……城市的温暖就体现在这样的细节上，小小的驿站既成为保障劳动者的港湾，也成为爱心接力平台，既营造出尊重劳动、关爱劳动者的浓厚氛围，也成了连接城市里素不相识的人的地方，让生活更加舒适、温馨。

《 人民日报 》（ 2024年01月23日 13 版）