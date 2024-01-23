聚智汇力，做大做强银发经济

脱下厚重的外套，告别凛冽的寒风，享受海岸和沙滩……入冬以来，不少老年人选择到温暖舒适的南方沿海地区过冬。近些年，“冬南夏北”候鸟式旅居养老模式逐渐流行。从住宿餐饮到购物消费，从文娱活动到康养服务，新需求孕育新业态、新模式，为老年人提供了更舒适的养老环境，也为银发经济注入了发展新动能。

人口老龄化是社会发展的重要趋势，也是我国今后较长一个时期的基本国情。数据显示，截至2022年末，全国60周岁及以上老年人口28004万人，占总人口的19.8%。人口老龄化程度持续加深，给经济社会发展带来挑战，同时也孕育着新的机遇。《中国老龄产业发展报告》预测，2050年我国60岁以上老年人口的消费市场规模将增长到106万亿元。

习近平总书记强调，“坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合，坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合，努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇”。中央经济工作会议提出，“发展银发经济”。应当深刻认识到，发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，既利当前又惠长远。

推动银发经济发展，重在供给侧发力。如今，老年人消费的意愿和能力不断增强，消费需求日趋多元。有报告显示，银发经济的新增长点正从传统的健康医药转向美容、旅行、智能设备等。从推出可语音控制的空调、电视、灯带等智能产品，到生产具备一键紧急呼叫、跌倒预警、健康监测等功能的手环、腕表，再到老年服务中心等提供个性化服务……顺应老年人消费升级趋势，找准不同年龄段老年群体缺什么、要什么，有针对性地创新产品和服务供给，才能满足多层次多样化养老服务需求。

优化消费环境，让老年人能消费、敢消费、愿消费。老年人外出购物时，可能因商品摆放的位置过高或过低而拿取不便；网购时，可能面临智能手机、购物网站等操作不熟悉的问题。种种情形，影响着老年人的消费体验。一段时间以来，多地加快推进一刻钟便民生活圈建设、着力满足老年人日常所需，工业和信息化部指导1924家老年人常用网站和手机APP完成适老化改造，警方加强治理低价游、保健品骗局等乱象……相关举措，推动营造更加安心放心舒心的消费环境。积极改善消费环境，有利于激发老年消费市场活力，推动银发经济蓬勃发展。

养老是全社会共同的责任。1月5日召开的国务院常务会议强调：“要运用好市场机制，充分发挥各类经营主体和社会组织作用，更好满足老年人多层次多样化需求，共同促进银发经济发展壮大。”北京推出租金减免、运营补贴、水电气热优惠、增值税加计抵减等政策，减轻养老社区经营负担；江苏打造一批省级养老服务人才培养实训基地，给予专项资金支持，加强养老服务人才保障；江西南昌通过公建民营等方式，建立近百个普惠养老服务点，让老人们用得起、用得好养老服务。加强政策支持，凝聚社会合力，推动养老事业和养老产业协同发展，就能为广大老年人提供均等可及的服务和产品，让更多老年人享受美好生活。

一个社会幸福不幸福，很重要的是看老年人幸福不幸福。聚智汇力，关爱“银发族”，抓住银发经济发展机遇，持续扩大养老产品和服务供给，必将助力实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，也将为经济高质量发展提供新动力。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2024年01月23日 05 版）