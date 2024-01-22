标准发布！双心医学领域迎来临床诊疗指南

人民网北京1月22日电 （记者乔业琼）近日，中国标准化协会标准《冠心病合并抑郁焦虑的认知临床诊疗指南》（T/CAS 812—2024）在京发布。该标准由首都医科大学附属北京安贞医院、中国计量大学等40多家单位共同研制，提供了冠心病合并抑郁焦虑患者的抑郁焦虑、精神压力诱发心肌缺血、认知功能与谵妄的评估方法及其临床诊断与治疗的指导。

发布会现场。人民网记者 乔业琼摄

会上，标准牵头起草专家、首都医科大学附属北京安贞医院双心医学中心主任刘梅颜对该标准的主要内容进行解读。她说，冠状动脉粥样硬化性心脏病，简称“冠心病”，是临床最为常见的心血管疾病之一，也是我国居民死亡的重要原因，精神心理是其重要的影响因素，两者互为因果，严重威胁人民身心健康。冠心病患者抑郁焦虑发生率较高，且与抑郁、焦虑、精神压力诱发心肌缺血与认知障碍、谵妄有密切关系。

“认知功能障碍可分为注意力障碍、记忆力障碍、推理能力降低、判断力差及交流障碍等不同类型。认知障碍、谵妄严重影响冠心病患者的预后，亟需引起高度关注。”刘梅颜说。

刘梅颜表示，双心医学遵循社会-心理-生物医学模式，强调躯体疾病和精神心理疾病的综合治疗，最终目标是改善患者的心血管疾病预后，实现患者躯体和心理的康复。冠心病合并抑郁焦虑即属于双心疾病的一种。

为进一步为冠心病合并抑郁焦虑患者的认知相关临床诊疗方案提供指引，改善冠心病患者的预后，刘梅颜联合全国权威医疗机构专家，以及中国计量大学教授李战国标准研制团队，历时10个月研制发布《冠心病合并抑郁焦虑的认知临床诊疗》指南。