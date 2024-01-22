春运火车票低至二折：让利于民也惠及铁路

近日，有多名网友晒出12306购票界面截图称，1月29日由成都西开往北京的K4220次列车，硬座票只需要47元。有关消息冲上微博热搜，引起网友关注。记者查询发现，今年春运期间，普速列车票价最低二折，动车组票价最低三折。不少网友表示买到了打折火车票，还有人晒出“仅需1元的春运火车票”。

今年春运将于1月26日正式开启，预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次。其中，全国铁路预计发送旅客4.8亿人次，日均1200万人次，与2023年春运相比增长37.9%。值得关注的是，今年春运出现火车票低至两三折或者1元的现象，无疑大幅降低旅客出行成本。虽然票价打折非首次出现在春运，但仍令人欣喜。

据悉，春运火车票大幅打折确实存在。1元火车票是1月26日由辽宁葫芦岛开往兴城的K4410次列车的硬座车票，原本全价票为9元，现在1元，相当于1.2折。而二折硬座票则出现在成都至北京的K4220列车上。火车票如此力度打折较为罕见，发生在春运期间更让人不可思议。但看到12306官方客服的回应，就会觉得合情合理。

12306客服表示，“我们这边针对春运期间，选取了部分重点方向的返空车，实施了二折硬座票的优惠，来满足不同旅客出行的需求。”这一回应释放出双重信息：一是“满足不同旅客出行需求”的意思，既是满足反向出行旅客的乘车需求，也是满足低收入群体的购票需求。这句话诠释出浓浓的惠民意味，即让利于民满足不同需求。

二是优惠限于“部分重点方向的返空车”。每年春运的重点方向，是大城市旅客向中小城市和农村地区流动，发达地区向欠发达地区流动。这意味着驶向农村和欠发达地区的列车需求旺盛，返程列车则上座率不足。对铁路企业而言，返空车运输成本并未减少。而大幅优惠返空车票价，则能吸引旅客，增加铁路企业收入。

春运火车票低至二折或1元，不仅是让利于民，也让铁路企业受益。对铁路企业来说，除了能提升上座率增加收入外，还能塑造铁路亲民形象，有利于增加铁路竞争力。毫无疑问，铁路与民航、公路客运等均存在竞争，特别是高铁与民航良性竞争日益显著，那么铁路企业的任何优惠旅客的措施，都在为铁路企业形象加分。

同时，铁路企业围绕返空车推出大幅优惠票价，还有利于促进反向过年，鼓励一部分人到大城市、发达地区过年，这样一来，就能让春运人口从往年单向流动为主，逐渐转向双向流动，既让春运往返客运从失衡走向均衡，也有利于春节期间人口分布走向均衡。这对提升春运出行质量、春节过节质量都有好处。

当然，这也是铁路票价市场化的重要体现，即铁路企业根据需求变化，灵活调整火车票价格，是对市场规律的尊重。而这种灵活调价体现在票价大幅打折而非涨价，则反映出这是一种“惠民式灵活调价”，自然受到舆论称赞。目前只看到极个别车次票价大幅打折，随着春运购票情况浮现，不排除更多重点方向的返空车推出打折票价。

从某种意义而言，春运火车票低至两三折或1元，或拉开我国今年春运“双惠”序幕，民航客运、公路客运不妨也可以借鉴一下。