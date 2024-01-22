完善独居老人志愿服务，让关爱更有温度和实效

正在召开的北京“两会”上，北京市人大代表、北京市合达律师事务所主任余尘建议，组建全市独居老人志愿服务团队，照顾独居老年人的生活，提高老年人幸福指数。

随着老龄化社会的到来，独居老人的生活、看病等问题如何解决，逐渐成为社会关注的热点问题。目前，北京共有常住老年人口约465万人，已经迈入中度老龄化社会，并呈现加速趋势。截至2021年，北京市60岁及以上常住老年人口中空巢独居老年人已超过30万人。帮助独居老年人，使他们都能幸福安度晚年，不仅是政府的职责，也是全社会的共同责任。在这方面，志愿服务大有可为，也大有作为。

志愿服务被誉为“温暖人间的最美风景”，是公共服务的有益补充。近年来，北京的志愿服务事业不断发展，不断走向深入，“有困难就找志愿者，有时间就做志愿者”的氛围日渐浓厚。据共青团北京市委员会、北京市志愿服务联合会提供的数据，截至2023年年底，北京市实名注册志愿者461.3万人，注册志愿服务团体7.5万个。志愿服务作为北京的一张“金名片”，不断提升着城市文明指数。广大志愿者心怀良善传播大爱，用实际行动诠释“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，在环境保护、文明实践、大型赛事、应急救援、社区服务等领域发挥着重要作用，持续释放着向善向上的正能量。

关爱独居老人，是弘扬和传承敬老爱老中华传统美德的现实需要，也是新时代文明实践的题中应有之义。将关爱独居老人的志愿服务推向纵深，关键在于如何加强载体平台建设，提高服务实效。为此，余尘代表提出：“组建独居老人社区志愿服务团队，定期与独居老人进行心理沟通，及时掌握他们的生活情况，并尽可能提供一些照顾。”文明实践，志愿先行。结合实际来看，余尘代表的建议可以说是切中肯綮，具有很强的可行性和可操作性，值得相关部门关注和研究落实。

组建独居老人志愿服务团队能够握指成拳、集中力量，采取定期走访等方式，摸排老人的健康状况和生活需求，进而分层分类，开展更有针对性、更加专业的志愿服务，用心用情解决老人的“急难愁盼”，必将使得对独居老人的照顾更有温度、更见实效。还能通过一次次的文明实践活动，及时发现独居老人养老存在的共性问题，提出前瞻性、合理性建议，促进相关政策体系完善，推动未诉先办，全面提升养老服务能力。

如何打造独居老人志愿服务队，确保其彰显担当、赢得应有荣光？首先，要建立完善服务流程和标准，对志愿者加强教育培训，着力提升其专业化、规范化志愿服务水平。其次，健全志愿服务回馈、志愿者表彰等机制，完善志愿者积分管理和星级认定制度，激发志愿者投身志愿服务的内生动力；再次，以打造特色品牌为抓手，以提升服务品质为牵引，精心组织、策划好每一次文明实践活动，推动志愿服务不断提质增效。

此外，还需强化制度保障，加强独居老人志愿服务队与其他志愿服务团队的联系协作，以及与相关部门、社区组织之间的协同配合，实现资源共享、优势互补、相互促进，凝心聚力做实做细关爱独居老人工作。

关爱今天的老人也就是关爱明天的自己。期待北京积极探索组建志愿服务团队，在照顾独居老人方面趟出新路子，取得新成效，为其他地方提供范本，也希望我们每个人从我做起、从小事做起，积极行动起来，设身处地、力所能及地照顾身边的独居老人，以点点“微光”，汇聚起温暖“星河”，凝聚文明向上向善之力，托起老年人的幸福生活，让新时代文明实践在京华大地上日益深入人心、蔚然成风。