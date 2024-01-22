智能家居，承载消费升级新动能（经济聚焦·培育新的消费增长点）

消费是最终需求，也是经济发展的主要动力。2023年底召开的中央经济工作会议强调，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。当前，各地各部门不断加强对相关领域消费场景的探索开发，持续优化消费体验，多措并举推动消费持续扩大。

——编 者

近年来，随着技术的进步和居民消费水平的不断提升，智能家居的类型和功能不断丰富，行业得以实现快速发展。岁末年初，各地促消费活动层出不穷，助推智能家居相关产品销量持续攀升，成为进一步释放消费潜力的重要推动力。

山东省济南市——

政商银企多方联动，开展线下促销活动

山东省济南市槐荫区三心联电器世购广场内，年味渐浓，人流如织。来到海尔智家专柜前，只见一群消费者围着导购员，正聚精会神地听产品介绍。

“晚上回到家，客厅的‘智慧大脑’就会切换到迎接模式，窗帘徐徐闭合，灯光自动亮起。”导购员通过视频展示了智慧家庭的场景，“地板脏了，对智能音箱下达语音指令，扫地机器人立马‘上岗’，底盘的小扫帚就旋转起来了。”

“我刚结婚，不久后就要搬新房，趁着促销活动，准备为小家补补货。”济南市民林先生说，“前几天抢了优惠券，购物满8000元可以立减700元。我刚定制了成套的智能家居产品，有电视、空调……”

前不久，这场由济南市举办的暖冬消费季——家具家电补贴活动开幕，全市共发放1500万元消费券。记者走访了三心联电器世购广场店、三心联电器缤纷五洲店等多个活动指定门店，发现各大专柜热闹非凡，智能家居成了消费热点。

近年来，济南市以政策、活动双轮驱动的方式，推动消费市场持续回暖向好。“泉城购”是济南着力打造的一个本地消费品牌，设置了新兴消费、绿色消费、品质消费、餐饮消费、国际消费五大主题。“这次家具家电补贴活动是‘泉城购’系列活动之一，对促进全市绿色消费、品质消费等意义重大。”济南市商务促进中心党总支书记、主任张洪恩介绍。

“促进智能家居消费，需要形成各方广泛参与的合力。”张洪恩说，“市里在组织系列活动时，注重多方协同联动，如联合家居家电等协会举办家居焕新消费季等活动；联合卖场与品牌企业开展抽奖发券等活动；联合金融机构为协会、商家、客户‘牵线搭桥’，提供贷款支持……政商银企多方联动，为冬日消费市场带来新的活力。”

“当下智能家居消费潜能不断释放，越来越多的家庭从‘住有所居’迈向‘住有优居’。下一步，我们将建立健全促消费工作机制，持续释放政策红利，从供需两端入手，促进生产企业与消费者对接沟通，增加健康智能绿色家居产品供给，不断满足人民群众美好生活需要。”济南市商务局党组书记、局长赵治文说。

湖北省武汉市——

建设直播电商集聚区，促进线上消费

走进位于湖北省武汉市光谷的武汉市启视传媒有限公司直播基地，近20个精心布置的直播间里，一名名主播正面对镜头，热情地推介各种智能家居产品。

“这款抽油烟机可以通过智能算法，自动调节吸排强度。今天是‘年货节’专场，下单不仅赠送好礼，还有超值优惠。”在某家电品牌的线上官方旗舰店的直播间，主播“云云”正在向网友介绍一款烟机灶具套装产品。一旁的助播则紧盯电脑屏幕，在后台与网友积极互动。

创立4年多来，启视传媒专注于在短视频平台上为10多家品牌家电公司代运营直播间、网店账号，销售智能家居相关产品，已成为线上平台大家电类别排名全国前列的服务商。然而，在业务刚起步的时候，公司创始人王青海一度却想放弃。

“家电与快消品不同，属于高客单耐消品，门槛高、成交慢、复购率低。”王青海坦言，2021年年初，团队开始试水直播卖家电，结果前7天只卖出一单。近年来，武汉聚焦直播电商等新业态，积极培育智能家居等新的消费增长点，王青海的电商创业之路也逐渐走上正轨。

2023年3月，武汉市政府发布关于培育建设国际消费中心城市的实施意见，推动电商直播集聚区建设，培育10个以上电商直播基地。目前，全市已打造武商集团、汉口北等11个直播电商集聚区。据第三方监测，目前全市涉及电商直播业务的企业近2000家，从业人员超过20万人。

“直播电商可以24小时为顾客提供类似于线下导购、‘面对面’答疑等服务，这是传统电商不具备的。”王青海说，在省市各项政策支持下，公司锚定智能家居领域，组建了一个涵盖主播、运营、内容、客服等分工明确的300多人的团队，2023年公司直播电商交易额达到15亿元，比上年增长2倍多。

“最近，我们通过直播电商节，联动直播电商集聚区、直播电商企业，策划开展家电数码等百余场直播电商促销活动，推出消费抽大奖、消费满减等线上消费活动。”武汉市商务局相关负责人介绍，2023年，武汉市发放线上家电消费券共计6100万元，叠加商城平台优惠，累计拉动消费金额超9.7亿元。

重庆市荣昌区——

组织家电下乡活动，推动以旧换新

一大早干完农活，重庆市荣昌区吴家镇下辖各个村的村民便往镇上赶，前两天他们从村里的联络群中收到消息，一场“家电下乡”促销活动要在镇上开展。

早上9点，吴家镇中心广场人头攒动，一辆由厢式大货车改造的家电大篷车停在广场前。车厢内部，冰箱、彩电、洗衣机、小家电等布置有序，营造出一个温馨的家庭生活样板间。村民井然有序地排队参观，体验最新的智能家电产品。

“这是我们的最新技术，肉类等生鲜食品放入冷藏格后，智能传感器会自动检测肉类内部的温度，动态调整格内温度，能够更好保鲜，也更节能省电。”活动现场，主办方美的集团重庆运营中心工作人员彭晋向到场的村民介绍新款智能家电功能。

“买大件可不得多方比较，早几天我就盯上了这次活动的优惠，比网上价格还便宜！”吴家镇含珠桥村的村民陈仲文告诉记者，家里最近正好想换台冰箱，他在现场看中了一台售价4000元的双开门冰箱，拿旧家电以旧换新可以抵扣300元，加上额外的绿色智能家电50元补贴，一共节省了350元。

“登录家电以旧换新小程序，勾选旧家电的信息，便能自动评估出以旧换新折扣额度，最高可达1000元。”在吴家镇卖了多年家电的经销商李小燕也为活动忙前忙后，这次家电大篷车下乡活动也把她的门店生意带旺了。

去年上半年开始，重庆市商务委大力推进家电以旧换新活动，进一步促进绿色智能家电消费，统筹财政资金1000万元，实施2023年绿色智能家电消费补贴促销活动，同时指导支持市家电联合会组织多家家电企业进乡镇、进社区、进小区，开展惠民促销活动近1000场次，拉动销售约4亿元。

“下一步，我们会继续鼓励家电企业将销售末端和售后服务终端向农村延伸，主动与镇街对接，开展家电下乡活动；同时支持家电生产企业完善农村销售服务网点，通过家电大篷车下乡等活动对国产品牌家电进行广泛宣传，组织更为精准的家电下乡促销活动。”荣昌区商务委员会商贸物流服务中心副主任刘晓巧说。

《 人民日报 》（ 2024年01月22日 06 版）