全面开展健康家庭建设

本报北京1月21日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委等部门日前印发《关于全面开展健康家庭建设的通知》（以下简称《通知》），全面部署健康家庭建设工作。

健康家庭是指家庭成员履行自身健康第一责任，掌握必备的健康知识和技能，践行文明健康绿色环保生活方式，传承优良家风家教，家庭环境卫生健康，家庭成员身体、心理和社会生活处于良好状态的家庭。

《通知》部署了几方面重点任务：

提升家庭健康素养。开展健康家庭知识普及，加强健康家庭科普宣传，开展科学育儿理念和知识宣传，开展老年人认知障碍预防和早期干预知识普及，对家庭成员开展失能失智老年人照护培训。倡导文明健康绿色环保生活方式，引导家庭成员培养自主自律的生活方式，养成健康的生活习惯。营造健康家庭环境。构建美丽宜居家庭环境，鼓励村（社区）开展美丽庭院、幸福健康家庭等建设活动，引导家庭成员养成垃圾主动分类的习惯，指导婴幼儿、老年人家庭进行适幼、适老化改造。营造健康家庭社会环境，建立健全生育支持政策体系，推动建设生育友好型社会。培育优良家庭文化。培育传承优良家风，深化家庭家教家风建设，深入开展家庭健康促进行动，推动健康成为新时代优良家风的重要内涵。构建新型婚育文化，引导全社会尊重生育的社会价值，倡导适龄婚育、优生优育，鼓励夫妻共担育儿责任，破除高价彩礼等陈规陋习。健全健康家庭工作机制。建立家庭健康指导员队伍。支持计生协推进家庭健康指导员队伍建设，通过培训，承担传播健康理念、普及健康知识、倡导健康行为、传授健康技能、开展家庭健康指导服务等任务。

《 人民日报 》（ 2024年01月22日 12 版）