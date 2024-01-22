发挥优势促中藏医药发展

本报西宁1月21日电 记者万玛加、王雯静从青海省卫生健康委获悉，青海省卫生健康委、省发展和改革委员会、省财政厅等14部门日前联合印发《青海省贯彻落实〈中医药振兴发展重大工程实施方案〉重点任务分工方案》（以下简称《方案》）。《方案》明确，到2025年底，中藏医药医疗、预防、保健、教育、科研、产业、文化、对外交流等各领域协调发展，中藏医药振兴发展取得明显成效，在健康青海建设中发挥独特优势。

《方案》紧扣青海省贯彻落实《国务院办公厅关于印发中医药振兴发展重大工程实施方案的通知》中提出的一系列重点任务，提出中藏医药健康服务高质量发展工程、中西医及藏西医协同推进工程、中藏医药传承创新和现代化工程、中藏医药特色人才培养工程、中藏医药开放发展工程等七项重大工程19项重点任务，明确任务分工，确保落到实处。

《方案》坚持中藏西医并重，以“传承精华、守正创新”为主线，以保障人民群众健康为出发点和落脚点，提出加快推进国家中医区域医疗中心建设，提高中藏医专科水平，到2025年底，社区卫生服务中心和乡镇卫生院中藏医馆实现全覆盖。30所公立中藏医医院建设康复科，开展中藏医适宜技术防控儿童青少年近视试点、妇幼健康中藏医适宜技术推广试点。推动二级以上中藏医医院加强老年医学科建设，开展老年病及相关慢性病防治和康复护理。建设1至2个中藏医互联网医院，逐步建立体现藏医药特色的医院信息系统。在综合医院推广“有机制、有团队、有措施、有成效”的中藏西医结合医疗模式，将中藏医纳入多学科会诊体系。在综合医院、专科医院、妇幼保健院等逐步建立中藏西医多学科诊疗体系，开展重大疑难疾病、传染病、慢性病等中藏西医联合攻关，全力推进青海省中藏医药事业在传承创新中高质量发展。