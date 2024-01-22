2024年第一期“农村定向医生能力提升工程”研修工作总结会在京召开

为不断提升农村定向医生岗位胜任能力，继续深化“农村定向医生能力提升工程”试点成效，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心组织开展了2024年第一期“农村定向医生能力提升工程”研修工作。

据了解，本期研修工作，共有来自试点省份的10名定向生代表分别赴北京市、浙江省，进行为期2周的系统培训。其中，河北省、河南省研修学员在首都医科大学附属复兴医院和首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心研修，广西壮族自治区、海南省、贵州省研修学员则在浙江大学医学院附属邵逸夫医院和杭州市上城区四季青街道社区卫生服务中心进行研修。1月15日，第一期研修工作总结会在北京召开。

总结会现场。（受访者供图）

总结会上，中国医师协会全科医师分会名誉主委杜雪平和浙江大学医学院附属邵逸夫医院全科医学教研室主任方力争分别就北京、浙江两地的研修总体情况进行了介绍。

“北京研修学习内容主要是全科理念、全科临床思维和社区卫生服务中心医养结合等内容，在研修过程中，我们感受到了定向医生们学习热情高涨、学习效果良好。”杜雪平希望该类工作可持续开展，并充分发挥全科住培基地作用，针对基层乡镇卫生院和社区卫生服务中心实际需求设计相应研修课程，以进一步完善定向医生的继续教育和学习工作。

方力争也对研修学员们的研修内容和成效情况进行了详细介绍：“两周的研修学习过程中，我们从医疗技术、教学活动、基层慢病管理、绩效管理、适宜技术、学科建设等多角度安排课程与实践，进一步提升了研修学员们的诊疗能力和管理能力。”同时，方力争也提出，希望以研修活动为契机，建立定向生培训长效工作机制，采用线上线下结合、研讨与交流等方式，互帮互学、共同促进医技医德提升。

来自首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、杭州市上城区四季青街道社区卫生服务中心的带教师资和各省研修学员代表分别进行了分享。河南省南阳市宛城区汉冢乡卫生院党支部书记杜思远在发言中表示：“参加本次研修学习‘收获满满，意犹未尽’。本次研修学习安排的内容丰富充实，包括全科医疗服务、分级诊疗联动、预防保健、社区康复医学等实用内容。研修学习让我们开阔了眼界，拓展了思路，温习了临床知识，特别是学习到了全科规培带教、分级诊疗上下联动等工作内容，对我们帮助很大，也让我们看到了全科医学未来的发展前景，更加坚定了扎根基层服务百姓的信念。我们将以此为起点，为向居民提供更加优质高效、方便连续的健康管理服务而努力。”

“本次研修活动是国家层面对农村订单定向医学生的高度认可和持续关怀，让我们带教师资也感受到了温暖，倍感振奋、倍受鼓舞、倍增动力。”首都医科大学附属复兴医院全科医学科主任王杰萍作为本次带教师资代表发言。她认为，本次研修活动既是一种“双检验”行为，也起到了“双督促”“双促进”作用。

带教师资代表线上分享。（受访者供图）

国家卫生健康委基层司相关工作负责同志对本次研修工作和研修效果给予肯定，对全科医生们在基层诊疗中发挥的重要作用进行了赞赏，并表示研修工作是一个很好的切入口，可以为在岗的全科医生提供一个学习交流的平台，意义重大，希望未来经过不断扩面和提档升级，更多在岗全科医生参与该项目中，持续提升诊疗能力和全科思维，并在基层发光发热，做好群众健康的“守门人”。

听完各位老师和学员们的交流分享，国家卫生健康委科教司相关工作负责同志用“羡慕、欣慰、希望”三个词语分享了自己的感受：“羡慕各位定向医生赶上了‘好时候、好政策’，不仅有机会在职业生涯起点阶段，就能到国家住培基地接受高水平、同质化的临床能力培训，还能在服务基层的工作中有机会来到先进单位进行交流、学习，进一步增强工作能力和服务水平；欣慰的是，通过十多年的努力，培养出了一批批‘5+3’合格全科医生，有效促进了基层卫生健康人才队伍建设，为实施乡村振兴战略、健康乡村建设提供了坚强的人才保障。定向医生扎根农村、服务基层，通过自己的努力，得到了用人单位和人民群众的广泛认可；希望完成研修的定向医生回到单位后，要切实担负起‘传帮带’的责任，把学习到知识、技术、作风带回去，进一步提升本单位的服务能力，更好地担当起老百姓健康‘守门人’的重要角色，为广大群众提供更加优质的医疗卫生服务。”

总结会上，河北省、河南省、广西壮族自治区、海南省、贵州省卫生健康委科教处负责同志线上参加了会议。