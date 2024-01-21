山西援外医生在多哥开展培训及医疗设备捐赠活动

中非医疗对口合作机制是中国重要的援非决策之一。多哥当地时间1月19日，山西向多哥受援医院捐赠价值355万余元的医疗器械及会诊平台信息化设备等。

山西向多哥受援医院捐赠价值医疗器械及会诊平台信息化设备等。张琴摄

援助非洲是国家卫健委重要的工作之一，山西省卫健委通过前期调研分析，指定山西医科大学第二医院作为此次对口合作项目的援助医院，并由该院委派创伤骨科专家吕欣、栗树伟，与正在当地工作的中国(山西)第26批援多哥卡拉医疗队队长梁海鹏对接，共同开展相关工作。

此次捐赠的仪器包含移动式平板C型臂X射线机、电动手术床、麻醉系统设备等骨科、麻醉科常用设备和手术器械，以及远程会诊设备，将极大提高受援医院骨科硬件设施，可开展脊柱损伤、髋关节置换、四肢复杂骨折等以往无法开展的手术。

山西骨科专家结合多哥情况，为当地医护开展专业指导和培训。张琴摄

与此同时，负责对口援助多哥的医疗合作专家组正在当地开展专业指导和培训。他们根据卡拉地区创伤骨科疾病的特点，用教学视频与非洲就地取材的图片，讲解开放性骨折的概念，伤口分类、处理原则，外固定架的应用等内容。来自骨科、急诊、麻醉、普外、康复等科室的50余名非洲医护人员参加。

山西医疗专家通过手术带教当地医生。张琴摄

骨科助手NAGBIDJA N’Djoname是刚刚从中国培训归来的医疗人员之一，他说：“中国创伤救治的医疗知识和无菌观念、严谨的工作态度值得我们学习。非常感谢中国政府和中国医生对多哥卫生事业的帮助。”