流感后千万别熬夜！后果很严重

近期，我国流感疫情处于高位波动，国家疾控局表示，预计春节前后新冠疫情可能出现一定程度的回升，全国多地将继续呈现多种呼吸道疾病交替或共同流行态势。需要关注的是，感冒+睡眠剥夺可能会对人体形成“双重暴击”！中国医学科学院日前发布科普信息提示，慢性睡眠不足可影响机体免疫功能，导致机体对细菌病毒等易感性增加，严重时可导致病毒性心肌炎等危及生命的感染。

据中国医学科学院介绍，不同人群的睡眠需求差异较大，成年人通常需要6到8小时睡眠来获得最佳健康状态，当总睡眠时间减少、或短暂觉醒导致睡眠片段化后，睡眠不能够支持个体维持充分的清醒度、行为表现和健康时，就是睡眠不足，短期熬夜、长期睡眠受限或睡眠片段化等均可导致睡眠不足，也分为急性睡眠剥夺和长期慢性睡眠不足。

急性睡眠剥夺是指连续两日以内均无睡眠，或比平常总睡眠时间减少，最突出的表现是认知功能损害，对需要持续集中注意力的工作影响尤为明显，需要复杂推理、分析、涉及灵活思维方式和需要关注大量目标的工作，如程序员、医生等，即使是短期的睡眠剥夺，也会影响其工作表现，还可能造成类似于抑郁或者焦虑的精神状态。

除认知功能外，急性睡眠剥夺还会影响呼吸肌耐力，对慢性阻塞性肺病等呼吸系统慢性疾病的患者造成不良影响。

慢性睡眠不足是指睡眠时间长期少于维持最佳功能状态所需要的睡眠时间。除认知功损害外，慢性睡眠不足会扰乱正常的心率调节，增加心肌耗氧量，严重时导致冠状动脉强烈收缩引起心肌缺血，引起相关心血管疾病的发生，还可影响机体免疫功能，导致机体对细菌病毒等易感性增加，严重时可导致病毒性心肌炎等危及生命的感染。

此外，慢性睡眠不足还会导致大脑皮层食物刺激通路过度激活，促进食欲，进而可能增加肥胖的发生风险。

尽管现代社会全球睡眠时间普遍下降，但仍应明确充足睡眠的重要性，充分重视睡眠不足所带来的多种健康问题或健康风险。

今天，你睡了几小时？