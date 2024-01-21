贵州5个国家区域医疗中心全部开诊运行 开展新技术409项

2023年贵州省5个国家区域医疗中心全部开诊运行，开展新技术409项，疑难手术占比88%，带动省外来黔就医患者增幅达229%。

贵州19日召开2024年全省卫生健康工作会。记者从会上获悉以上消息。

资料图：中山大学附属第一医院贵州医院手术室。(贵州省卫健委供图)

近年来，贵州强力推动国家区域医疗中心建设发展，上海儿童医学中心贵州医院、北京积水潭医院贵州医院、中山大学附属第一医院贵州医院、广东省中医院贵州医院、浙江省人民医院毕节医院，先后获批国家区域医疗中心建设项目，获批数量全国第五、西部并列第一。

2023年，贵州还加强推动省级区域医疗中心建设，目前开工建设5个；累计建成县域医疗次中心100个，增加新技术新项目688项，县域内就诊率达92.6%。成立贵州省航空紧急医学救援基地(黔西南)，建成国家级队伍4支、省级队伍6支、省管市级救援基地3个；国家罕见病大数据中心一期数据已迁移到贵州，23个临床重点研究项目全面启动。

在老年健康服务方面，2023年贵州全省双证齐全医养结合机构102个，二级及以上综合性医院设立老年医学科比例达74%、老年友善医疗机构比例达90%；三级中医医院全部设置康复(医学)科，204个基层医疗卫生机构开展居家老年人医养服务。此外，贵州100余家二级及以上医疗机构弹性开设午间、夜间、周末门诊，298家二级及以上公立医疗机构检查检验结果实现共享互认。

作为中医药资源大省，2023年贵州持续推动中医药振兴发展，获批国家中西医协同“旗舰”医院2个，新增三级中医院3家、县级中医院3家、省级示范中医馆28个；中医药高水平重点学科新增国家级5个、建设国医大师、全国名中医、全国基层名老中医药专家传承工作室(站)32个；“定制药园”面积达45.92万亩。

贵州省卫健委相关负责人表示，未来将进一步推进优质医疗资源扩容下沉，“一院一策”推进国家区域医疗中心运行管理，争取获批北京协和医院贵州医院，推动省级区域医疗中心加快运行，全力提升医疗救治能力，提升妇女儿童健康服务质量，扩大老年健康服务供给，加强多层次医疗人才队伍建设等，推进贵州卫生健康事业发展。