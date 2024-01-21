“未成年人心理健康关爱”首次列入浙江宁波民生实事

“希望相关职能部门能够通力协作，形成政府主导、多部门协同、社会专业力量广泛参与的未成年人心理健康服务机制，为未成年人健康成长保驾护航。”看到所提的民生实事项目线索——“未成年人心理健康关爱”票决成为2024年浙江省宁波市民生实事项目之一，宁波市人大代表、宁波市心理援助协会会长夏宇近日受访时欣喜道。

随着经济社会快速发展，心理健康问题被人们广泛关注，尤其是未成年人的心理问题呈现逐年增长和低龄化的态势。

“相关研究显示，大概有20%以上的中小学生需要专业的心理咨询和治疗。”夏宇告诉记者，他观察到民众对于未成年人心理健康的呼声非常强烈，因此通过提交民生实事项目线索反映了这一情况。

宁波市人大代表在宁波市十六届人大四次会议第三次全体会议上，票决产生了2024年宁波市15项民生实事项目。宁波人大 供图

宁波市十六届人大四次会议19日下午闭幕，18项民生实事候选项目经过全体代表票决，最终15项民生实事项目出炉。其中，“未成年人心理健康关爱”首次入选宁波市民生实事项目。

具体而言，宁波将从“硬件”和“软件”双向发力。比如将完成1个宁波市级和10个县级学生成长指导中心建设提升改造；新修订县级未成年人心理健康辅导中心的建设和服务标准，完成1家宁波市级未成年人心理健康指导中心、10家区、县(市)未成年人心理健康服务辅导中心的规范化建设提升改造。

在师资力量方面，当地还将推进800余名专职心理教师专题培训和中小学其他教师普通培训全覆盖。

宁波是全国五个计划单列市之一，也是“万亿俱乐部”成员，常住人口近千万人，青少年健康成长一直以来备受各界关切。此次入选的15项民生实事项目中，还包括“青少年课余成长服务”。

根据安排，今年宁波将在百所义务段学校建立“科普进校园结对服务站”，提供千场科普活动，覆盖宁波全市中小学生10万人次。同时，面向宁波全市义务段在校学生开展学生托管服务，预计服务114.55万人次，其中包括暑期“亲青课堂”。

民呼我应，民呼我为。2023年，宁波市人大常委会围绕民生实事项目人大代表票决制改革升级进行探索，作出《关于深化“四大机制”完善民生实事项目人大代表票决制的决定》，出台人大参与民生实事项目征集和提出工作办法，创新开展民生实事项目“集中征集月”“市民监督周”等活动。

其间，收到宁波市民和宁波市人大代表意见建议3646条、项目线索1.4万余条，并研判提取12项重点项目线索开展专题调研，形成高质量建议项目转交宁波市政府，推动以“民声”定“民生”。

宁波各地广泛征集2024年民生实事项目线索。宁波人大 供图

2024年宁波市民生实事项目在上述背景下进行票决，除了“未成年人心理健康关爱”以高票数入选之外，“基层医疗服务机构建设”更以赞成票数第一“入围”。作为该项目线索提出人之一，宁波市人大代表、象山县第一医疗健康集团院长谢龙腾受访时直言，“这充分体现了大家对基层健康事业的关注。项目的实施，必将会提高广大居民尤其是农村居民的健康感受度。”