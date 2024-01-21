今年北京市将新增普惠托位1万个

昨日，北京市卫健委、北京市教委“一把手”做客“市民对话一把手”节目，以“解读政府工作报告”为主题，围绕“深化健康北京、普惠托育体系建设”“办好人民满意的教育”展开对话。北京青年报记者了解到，去年10月起，本市启动普惠托育服务工作试点。截至目前，全市已新增普惠托位超过7500个，今年本市将继续加快普惠托育体系建设，新增普惠托位1万个。

0-3岁幼儿托育问题日益成为百姓关注的热点。2023年，《北京市托育服务体系建设三年行动方案（2023年—2025年）》发布，在社会化托育服务基础上，将“支持有条件的幼儿园招收2至3岁幼儿，新增托位6000个”列入政府实事，为托育服务体系发展制定了三年目标。

“在行动方案制定过程中，我们进行了大量调研，发现有60%-70%的老百姓对于托育有很大的需求。”北京市卫健委主任刘俊彩介绍，在“增供给”方面，本市以公办幼儿园下沉办托为主，同时发挥各方面的力量，包括街道社区办园、单位办托、社会力量办托等提供优质托位。在“降成本”方面，北京在全国率先制定了省级普惠托育收费标准，即按照上一年度家庭月收入的20%作为上限，同时再对机构进行各类补贴，包括房租补贴、孩子入托的生均补贴等。在“保质量”方面，本市多部门联合制定了托育机构评价办法，让托育机构有章可循、有标准可循。同时也发动家长、专家等成立了专职巡查队伍，对托育机构进行不定期巡查，确保孩子安全。

除了试点普惠托育，2023年北京以中考改革作为整个基础教育学段系统变革的切入点，完善考试方式和成绩呈现方式，历史、地理、化学、生物学四门课程成绩不再计入中招录取成绩，道德与法治科目笔试实行开卷考试。新一轮中考改革方案发布后实施情况如何？北京市教委主任李奕走进东直门中学进行调研，与家长、老师、学生们进行对话。

亮马桥生物浮岛、苔藓小生态、钉子泡沫自制中国等高线版图、生物嘉年华、自制果酒米酒……东直门中学的生物课堂、地理课堂从原来的被动课本知识灌输，变成了学生亲自动手实践的主动学习，引导学生保持好奇心与求知欲。

李奕听完课后表示，生物、地理等科目回归考查科目，教与学的重点不再是应试备考、重复练习，而是突出教与学，培养、保护学生对学科的学习兴趣，并且考虑了初高中甚至到大学阶段的知识衔接与素质培养。

东直门中学课堂上创设新情境激发了学生的学习兴趣和动力，但是考试命题和考查形式的调整，也让很多家长和学生摸不着了方向。对此，李奕表示，地理、生物、化学、历史学科，真正的内涵与跟高中的衔接，并非靠死记硬背和满分试卷去衔接。“目前，学生们的这些真实可见的学习状态，实际上就是对课本知识点和基础概念反复的练习。”李奕向家长提出建议，可以围绕真正的学科性质，根据学生兴趣补充阅读专业书籍，不用非得进行“刷题”做卷子。

对于家长们担心的升学问题，李奕表示，此次中考改革4句话“大减法、小加法、多渠道、新载体”中的后两句话，就是升学入学的方式，虽然考试方式、计分方式在变化，但这个“分”应该是学生选择的方向和激发的兴趣点，用于毕业而非升学。“我们不希望中考用分数升学的学生越来越多，而是提出多渠道的升学、用多载体升学。”

李奕透露，2024年北京将更加关注高质量教育体系的构建，提高各项政策的匹配度，聚集一切有利于孩子成长的要素，办好人民满意的教育。他解释，教育系统的高质量不是独立存在于某个学段或某个学科，而是要形成体系，这个体系的构建，将从孩子托育到学前，再到中小学、大学，形成整个人才成长的链条，让教育的措施匹配度更高、政策匹配度更高。“我们会进一步加强家校社的协同；进一步关注减量发展的模式，在不降低育人标准的前提下，尽最大努力减少孩子、家长的焦虑。”李奕表示，将团结一切可以团结的力量，聚集一切有利于孩子成长的要素，共同为孩子的成长贡献力量。