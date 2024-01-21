河北北戴河：细化社区养老服务

1月17日，河北省秦皇岛市北戴河区英才社区70岁居民薛福利想给101岁的母亲购买一把轮椅。他没有去商场或药店，而是直接走进了社区日间照料中心的辅具室。

推门进入温暖的小屋，眼前摆满了拐杖、轮椅、理疗仪等各类供给辖区老年人租用的崭新辅具。薛福利选中了一款轮椅，社区工作人员给他算了一笔账：“这把轮椅月租费15元，租满10个月，您就能永久使用了，一共150元，划算吧！”

听了工作人员这番话，薛福利更觉暖心：“这款轮椅从商店买得五六百元呢，咱社区这个辅具租赁的服务真好。”

近一段时间来，北戴河区民政部门在“四下基层”中了解到，随着老年人口的增多，康复辅具的需求越来越大。相关部门推出这项为65岁以上老年人提供辅具租赁的服务，在北戴河英才社区等7个试点推行，由政府提供百分之八十的价格补贴。目前，康复辅具已租售2100余件。

“我们初步建立康复辅具社区租赁服务链条，建成布局合理、产品丰富、方便快捷的服务格局，完善评估、配置、回收、洗消等保障性服务，形成可持续、可复制、可推广的社区租赁服务模式。”北戴河区民政局副局长武咏梅说。

在北戴河区，社区养老服务不断细化和升级。近年来，该区积极整合资源，对小区进行适老化改造，平整道路，增设路灯和健身器材，还在许多老旧小区的单元门前添加扶手、慢坡等，让适老化的基础设施铺设从小区延伸至家门口。

同时，北戴河区不断升级社区养老配套硬件建设，全区已实现日间照料中心全覆盖，其中多个社区已开始社区养老智慧化升级。社区养老信息化系统平台建设全部完成后，独居老人通过热线电话就可呼叫上门服务，享受送药、配餐、护理等养老服务。

临近中午，独居老人陈玉珠打开“北戴河福卡”小程序，“社区食堂”栏目里显示当日菜单是炸黄花鱼、熘肝尖、五花肉白菜炖豆腐、家常土豆丝。

穿衣下楼，6分钟后，陈玉珠就到了社区食堂，这顿饭花了12元。“社区的各项设施设备和服务都越来越好。打开小程序，好多事儿在家里就能办了。”陈玉珠说。

“这两年，社区陆续增加了不少养老服务项目，还获评了全国示范性老年友好型社区。我们致力于打造适老型生活圈，希望能满足老年人多样化、多层次的需求。”英才社区党委书记魏文丽说。

在北戴河区，社区服务、养老服务、志愿服务等7大类40小项高频服务事项都被嵌入了“北戴河福卡”小程序中，居民通过手机就可预约辅具租赁、上门理发、心理疏导、适老安装等服务。

（本报记者 耿建扩 陈元秋 本报通讯员 胡月达）