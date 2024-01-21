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第二届哈尔滨冰雪美食节启幕

2024年01月21日08:22 来源：光明日报

厨师在美食节主会场准备美食。

小朋友在美食节主会场欣赏果蔬雕刻作品。

1月20日，由哈尔滨市政府和中国饭店协会共同主办的第二届哈尔滨冰雪美食节开幕。第二届哈尔滨冰雪美食节以“赏冰雪 观美景 享美食”为主题，通过“主会场+分会场”“线上+线下”等多种方式展开，本次活动涵盖冰雪美食荟、冰雪美食节系列论坛等20余项内容。新华社记者 谢剑飞摄

(责编：孙红丽、陈键)




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