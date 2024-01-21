第二届哈尔滨冰雪美食节启幕
2024年01月21日08:22 来源：光明日报
厨师在美食节主会场准备美食。
小朋友在美食节主会场欣赏果蔬雕刻作品。
1月20日，由哈尔滨市政府和中国饭店协会共同主办的第二届哈尔滨冰雪美食节开幕。第二届哈尔滨冰雪美食节以“赏冰雪 观美景 享美食”为主题，通过“主会场+分会场”“线上+线下”等多种方式展开，本次活动涵盖冰雪美食荟、冰雪美食节系列论坛等20余项内容。新华社记者 谢剑飞摄
(责编：孙红丽、陈键)
厨师在美食节主会场准备美食。
小朋友在美食节主会场欣赏果蔬雕刻作品。
1月20日，由哈尔滨市政府和中国饭店协会共同主办的第二届哈尔滨冰雪美食节开幕。第二届哈尔滨冰雪美食节以“赏冰雪 观美景 享美食”为主题，通过“主会场+分会场”“线上+线下”等多种方式展开，本次活动涵盖冰雪美食荟、冰雪美食节系列论坛等20余项内容。新华社记者 谢剑飞摄
人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们 | ENGLISH
人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263 举报邮箱：jubao@people.cn
人民网服务邮箱：kf@people.cn 违法和不良信息举报电话：010-65363636 举报邮箱：rmwjubao@people.cn
互联网新闻信息服务许可证10120170001 | 增值电信业务经营许可证B1-20060139 | 广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号|京公网安备11000002000008号
人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved