打造“出行无障碍网”（青春日记）

我1岁时被确诊为脑瘫，四肢无法协调运动，只有3根手指能够握笔，书写速度不到同龄人的一半。从小到大母亲一直鼓励我可以做得更好。“你可以”“你做得到”是我儿时最常听见的话语，除了不能像其他小伙伴在球场上驰骋，我并没有觉得自己与大家存在差异，内心深处也没有一丝一毫的自卑。亲人、同学、老师们的关心与帮助激励我勇敢坚定地踏出每一步。最终我通过高考进入苏州大学攻读计算机专业，2020年12月，我获得苏州大学人工智能方向博士学位。

在一次研究生毕业旅行中，我发现有一些残疾人通道和方便残疾人出行的设施在地图上根本没有显现，这样一来，残疾人只能通过自己去寻找，十分不便利。现在中国的智能手机以及网络如此发达，为什么不去做一款方便残疾人自由出行的应用软件呢？这让我萌生了创业开发无障碍地图的想法。

2024年是我创业的第五年。我和我的团队致力于研究设计无障碍地图，将海量的无障碍设施情况以及交通信息“装”入地图，方便残疾人了解当地路况信息，帮助残疾人便利出行。在全景无障碍地图的开发过程中，我是研发者也是试用者。我会从残疾人的视角开发、设计更符合广大残疾朋友使用需求的产品，在地图正式发布前，还会邀请残障人士进行体验测试，确保使用便利。

现在，江苏省13个地市都可以通过无障碍地图对几万个无障碍设施以及交通信息进行查询。未来，我和我的团队将上新更多功能，覆盖更多城市，为残障人群打造一张“出行无障碍网”，尽力为残疾人出行提供帮助。

作为一名青年创业者，支撑我创业的动力其实并不完全来自对行业未来发展的笃定，而更多来自对千万残障朋友们的使命和责任。掌握计算机技术的同时我比健全人更加了解残障人士生活的不便与心理，我有能力和义务把这份事业坚持下去，这是万千残疾人的福祉，更是我生命的意义。

（作者为奥博铁克（苏州）智能科技有限公司董事长、总经理，本报记者白光迪采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年01月21日 05 版）