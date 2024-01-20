腹部脂肪危害大 4个动作帮你燃脂瘦肚子

人体腹部是最容易堆积脂肪的部位之一。腹部脂肪不仅影响美观，更危害健康。天津市第一中心医院全科医学二科主任李俊峰在接受人民网记者采访时表示，腹部中内脏脂肪的积累严重影响健康，可能导致糖尿病、心血管疾病等，甚至会增加患癌症的风险。

那么，燃烧腹部脂肪有哪些方法呢？李俊峰表示，消除腹部脂肪，饮食很重要，摄入反式脂肪会导致腹部脂肪过多，同时定期锻炼也很重要。有氧运动是减少腹部脂肪的有效方法，抗阻力训练也可以进一步帮助减少腹部脂肪。

李俊峰为大家带来4个简单易学的训练动作，帮你有效燃脂瘦肚子。

胯下击掌

站位，双脚与肩同宽，双臂自然下垂；提膝的同时在胯下击掌，膝盖尽可能提高；上肢保持挺直，不要弯腰。本动作亦可取坐位进行。每组30个，做5组。

交替提膝

坐位，双脚与肩同宽，双手放于胸前或伸直；呼气，抬起一侧的膝盖，碰到双手后放下；上半身保持挺直，换对侧做相同动作，左右膝盖交替进行。每组30个，做5组。

坐位卷腹抬腿

坐位，双腿伸直并拢，双手抓握椅子保持稳定；呼气时发力，腹部用力将腿部提至腹部，在最高点短暂停顿；吸气时缓慢下放双腿至起始位置，过程中保持腹部持续紧张。每组30个，做5组。

肘触膝

坐位，双脚与肩同宽，上半身保持挺直，双手放于双耳两侧；提左膝与右肘触碰；缓慢回正；换对侧做相同动作，左右交替进行。本动作亦可取站位进行。每组30个，做5组。

李俊峰提示，以上训练动作，站位动作适用于中青年或少部分体质较好的老年人群；坐位动作更适用于中青年和大部分中老年人及体重基数较大的人群。运动时动作尽量保持协调流畅；不过度运动；如感觉不适，可适当降低运动强度或暂停运动。（音乐音效：许峥 视频剪辑：实习生李文睿）