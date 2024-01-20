今日大寒 养生三招请收下

大寒是二十四节气中最后一个节气。此时是“冬藏转春生”的重要时机，饮食起居应随之及时进行调整。大寒节气如何养生？江苏省中医院生殖医学科主任中医师郭银华在接受采访时从起居、饮食、保健三方面给出养生建议。

起居养生

大寒时合理安排起居作息，能保养肾气，劳逸适度可养其肾精，尽量做到“行不疾步、耳不极听、目不极视、坐不至久、卧不极疲”。应注意早睡晚起，保证充足的睡眠时间，以利阳气的潜藏。

运动可以根据自身情况选择，散步、慢跑、太极拳等都是不错的运动方式，老年人不宜做过分剧烈的活动。在运动时务必注意不要大汗淋漓，以免阳气外泄。室外活动应等太阳出来以后再进行，以适宜人体周期运动，建议在下午较暖和时锻炼。

饮食养生

大寒节气的饮食，仍应遵守保阴潜阳的原则，宜减咸增苦以养心气，使肾气坚固。宜食的谷物有糯米、高粱米；宜食的干果有大枣、核桃等；宜食的水果有桂圆、荔枝等；宜食的肉类有羊肉、牛肉等。同时，饮食应阴阳平衡、含热均衡，如在煮牛羊肉时，可加入一些白萝卜、白菜等，以适应大寒向立春的过渡。需要注意的是，切忌食用黏硬、生冷食物，宜热食，防止损害脾胃阳气。

保健养生

大寒时节，保健以防“寒”为主。防颈寒，戴围巾穿立领装，避免头颈部血管因受寒而收缩，预防高血压、心血管病等疾病；防鼻寒，晨起用冷水搓鼻，有助于增强鼻黏膜的免疫力，预防鼻炎等疾病；防肺寒，喝热粥，用辛温解表、宣肺散寒的食材煮粥后服用，可缓解轻症风寒感冒；防腰寒，双手搓腰，有助于疏通带脉、强壮腰脊和固精益肾；防足寒，热水泡脚，有助于祛寒、温肾阳。