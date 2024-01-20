中国院士团队重塑鼻咽癌临床分期标准新模式

中新网广州1月19日电 中山大学肿瘤防治中心19日发布消息称，中国科学院院士、中山大学肿瘤防治中心常务副院长马骏团队基于鼻咽癌临床大数据分析，重塑鼻咽癌临床分期标准新模式，研究结果在线发表于国际顶尖肿瘤学期刊《癌症细胞》，有望被用于指导未来全球临床治疗。

我国每年新发鼻咽癌病例占全球的47%，华南地区尤为高发，流行区的临床数据资料对完善精准的临床分期至关重要。鼻咽癌的临床分期系统依据患者原发灶(T)、淋巴结转移(N)、远处转移(M)范围分层，用以评估肿瘤进展程度，是制定合理治疗策略的前提和基础。

截至目前，现行的第八版AJCC/UICC分期标准已应用7年。在此期间，鼻咽癌的影像评估技术及治疗策略有了显著进步和发展，改变了患者的预后。但基于目前分期系统，仅部分早期患者可采用单纯放疗，其余患者仍需接受放疗联合化疗的综合治疗，其中需要接受化疗的患者接近90%，治疗相关毒性较大。为有效评估患者真实预后，保障鼻咽癌精准治疗的实施，鼻咽癌临床分期系统有待更新和完善。

此次马骏团队的这项鼻咽癌多中心分期研究共纳入了中山大学肿瘤防治中心2016年至2017年4485例初诊非转移性鼻咽癌患者，按照2：1随机划分为训练集和内部验证集，同时纳入来自广西、湖南等5家中心2015年至2018年共计3849例初诊非转移鼻咽癌患者作为外部验证集，用以新版分期模型的构建和验证。研究还纳入了939初诊转移性鼻咽癌患者，用以提供转移性鼻咽癌的分期建议。

马骏表示，随着核磁共振技术的发展，鼻咽癌早期颅底骨质受侵(仅翼突或蝶骨基底受侵)患者的检出率显著提高，占到所有患者的10%至20%，原发灶分期为T3患者的20%至30%。既往研究报道早期颅底骨质受侵患者预后较好，或可豁免高强度的化疗。

本次研究结果显示，早期颅底骨质受侵的T3患者的5年生存率为91.9%，显著优于其余T3患者(88.8%)，且与T2患者相似(91.5%)。因此，建议将轻度颅底骨质受侵降为T2。

而颈部严重淋巴结包膜外侵(即3级包膜外侵，肿瘤突破淋巴结包膜侵犯淋巴结周围邻近结构)患者往往临床预后较差，治疗后极易发生复发转移。

基于上述结果，根据不同亚组患者的预后不同，并参考治疗原则，马骏团队重新构建了新版分期模型。本次分期将原T3中一部分的低风险患者降为T2期，该部分患者预后良好，或可采用减毒性治疗，从而提高生活质量。 （记者 蔡敏婕）