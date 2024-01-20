为什么甲状腺疾病盯上年轻人

前不久，来自重庆的00后女生宋元里经历了一场甲状腺结节切除手术。

一切开始于一年前。宋元里平时热衷于爬山，但在一次爬山过程中，她心跳加速、手抖不停，“感觉随时都要晕倒”。宋元里以为是两个小时的攀爬导致身体疲劳，所以并没有太在意，却未承想到这是甲亢（甲状腺功能亢进症）的前兆。隔天，宋元里坐在沙发上休息时，再次出现了心率过快的症状。吃晚餐的时候，她的手已经抖到无法拿住筷子。

宋元里这才意识到问题的严重性。她首先在涪陵区做了身体检查。由于年轻，医生并未立即考虑甲亢的可能。随后，宋元里转至重庆市区一家三甲医院，内分泌科的医生给她开了血液检查单，结果显示甲状腺激素指数异常，最终确诊为甲状腺结节合并甲亢。面对诊断结果，宋元里感到害怕与无助，因为对甲亢缺乏了解，网上关于甲亢的信息又让她备感压力。“感觉自己像被判了无期徒刑。”宋元里说。

治疗过程中，宋元里经历了心率不齐、睡眠障碍等多种症状，并在医生的建议下开始服用药物。刚开始，治疗效果并不理想，心率始终维持在高位。在不断的医院复诊和调整药物剂量后，她的病情才得以缓解。与此同时，甲亢带来的情绪波动和家庭压力使宋元里的治疗过程更加复杂。宋元里回忆道，疾病对她的情绪产生了巨大影响，使她变得易怒和抑郁。

两个月前，宋元里习惯性地抬头检查自己的甲状腺，发现脖子处明显肿大，触感坚硬。她再次前往医院检查，结果显示为：甲状腺左叶结节——符合4类。因为结节的肿大已经影响到了呼吸道，导致她持续咳嗽，对此医生建议进行手术治疗。

由于从事创意性工作，宋元里过去经常熬夜、吃辛辣食物。经历了手术后，宋元里对自己的生活习惯作了反思。她决定坚持规律的作息，并尽量选择清淡的饮食。“得了甲亢之后情绪一定要好，保持良好的生活习惯，千万不能懈怠。”宋元里说。

甲状腺疾病在年轻人中呈现增长趋势，由于这类疾病治疗周期长、对生活质量影响大，很多年轻人感到焦虑，担心哪天“被找上门来”。宋元里曾在热搜榜上看到“为什么甲状腺癌盯上年轻人”的话题，她深有同感：“所幸身边没遇到过重症的人，但很多同龄朋友都有或大或小的甲状腺问题。”

甲状腺有问题？不必过度恐慌

甲状腺是人体的一个重要内分泌腺体，位于颈部前面，靠近喉部。它呈蝴蝶形状，由两片“叶子”组成，这两片“叶子”通过一条叫作甲状腺峡的结构连接在一起。甲状腺的主要功能是生产、储存和释放甲状腺激素，这些激素对人体的新陈代谢、生长发育、神经系统功能等方面具有重要作用。

“甲状腺结节、甲亢（甲状腺功能亢进）和甲减（甲状腺功能减退）在年轻人群中较为高发。”北京同仁堂中医医院副主任医师庄扬名在接受记者采访时说，甲亢的主要表现为大量出汗、燥热、心悸等，而甲减则表现为浑身无力、浮肿、血压低等。除了传统的甲状腺疾病，桥本氏甲状腺炎也逐渐受到关注。“这是一种自身免疫性疾病，可能引起甲状腺功能的异常，如甲减或甲亢。”庄扬名说。

过去说起甲状腺功能异常，人们首先会想到由缺碘引起的“大脖子病”。而如今年轻人长时间使用电子设备成为常态，庄扬名认为，特别是在长时间接触电磁辐射环境下，电子设备的电磁辐射可能对甲状腺功能产生不良影响。

“人们生活方式的改变也是甲状腺疾病出现年轻化趋势的重要原因之一。”庄扬名分析说，“现在生活节奏快，不规律的作息时间、不均衡的饮食习惯以及缺乏足够的体育锻炼，都可能增加甲状腺疾病的发病风险。”

从事影视工作的95后女生周弘依早在5年前就查出有甲状腺结节。“那个时候摸到自己脖子上有一个突起的‘小包’，当时心里很慌，到医院检查后才知道是甲状腺结节。”周弘依说，虽然是良性结节，且按时复查，但她仍然“有一种‘坐以待毙’的感觉”——“难道我一直要等到它什么时候癌变了吗？”

面对周弘依的困惑，庄扬名解释说：“其实相对来说，甲状腺的恶性肿瘤发病率没有那么高，由于医学检测技术的进步，甲状腺疾病会被更早发现，所以呈现出年轻化的趋势。如果发现自己有甲状腺相关的问题，大家不必恐慌。”

关于甲状腺结节，庄扬名建议首先要定期复查：良性结节一般每年复查一次，若有恶变倾向，则需要更频繁地复查。对于甲状腺功能异常，且处于备孕期的妇女，应当及时进行检查和治疗，以免影响胎儿神经系统的发育。

“其次，在动态观察的过程当中，可以通过中药调理，以及局部、颈部的穴位贴敷等治疗，让结节减小甚至彻底消除掉。”庄扬名介绍，中医在治疗甲状腺疾病方面具有独特优势，特别是在处理甲状腺功能减退和甲亢等问题时，中医采用的整体治疗方法和个体化治疗策略，能够有效改善症状。

“对于甲亢等病症，更快恢复正常指标，减少疾病的复发率。甲状腺功能减退的患者通常伴有脾肾虚弱，中医治疗通过健脾益气、固护肾阳等方法进行调理。”庄扬名说。

原来这也是类“情绪病”

黄杉2018年从高中毕业后出现了持续疲劳、昏昏沉沉、心慌和失眠等症状。她先后去检查了心脏和其他器官，都未发现明显问题。直到2021年，因为出现月经不调等症状，黄杉开始了解到包括甲状腺在内的内分泌器官，并去医院做了检查。几天后，医院医生主动电话联系黄杉，告知其甲状腺指标异常低，建议尽快复查并进行治疗。

医生最初告诉黄杉，这种情况可能需要终身服药。这让黄杉的家人感到巨大打击。但在得知自己“病”出有因后，黄杉说自己松了一口气，她对能够通过药物控制症状感到欣慰。

在接受治疗后，黄杉感觉体力恢复，精神状态改善。在后来的检查中，黄杉的甲状腺指标显示正常，她也因此停止了药物治疗。停药后，她又进行了数次检查，结果均显示甲状腺功能正常。

“复杂”“捉摸不透”，是黄杉对于甲减这种慢性疾病的评价。关于甲状腺指标短期异常，黄杉猜测可能和自己长期的焦虑症有关，“生理问题又反过来影响了心理状态，形成了恶性循环”。她还提到，为了在艺考中拿到高分，自己曾在备战高考期间节食，这可能影响了新陈代谢，从而导致了甲减和其他健康问题。

现代社会中，年轻人面临着巨大的学习、工作和生活压力，常感焦虑、紧张。“退一步乳腺增生，忍一时卵巢囊肿”，许多女性朋友经常用这句话来提醒自己，不良情绪会对身体产生负面影响。其实，情绪波动较大的人群也很容易被甲状腺疾病盯上。

庄扬名说，针对甲状腺问题，中医一般会着重于调节生活作息和采用中药疏肝理气，活血化瘀，化痰散结，健脾益气等方法。“长期的焦虑、休息不足和情绪波动可能导致肝气郁滞。肝气郁滞后，肝经所过的地方，包括眼睛、甲状腺、乳腺、生殖系统，都可能会出问题。”

“甲状腺疾病的预防和检测是关键。”早期筛查阶段仅凭肉眼很难判断，庄扬名建议大家每年进行一次甲状腺功能的检查，包括血液检查和超声检查。他还提醒，情绪调节和健康生活方式对于甲状腺疾病的预防和治疗都十分重要，日常生活中要保持均衡饮食、适量运动、充足的睡眠，以及积极乐观的生活态度。

（文中患者均为化名）

实习生 王婧 中青报·中青网记者 张诗童 来源：中国青年报