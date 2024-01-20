中新健康丨重庆发布首版中药材标准 填补地方标准空白

中新网重庆1月19日电 记者19日在重庆市药品监督管理局举行的新闻发布会上获悉，《重庆市中药材标准》(2023年版)(下称《标准》)和《重庆市中药饮片炮制规范》(2023年版)(下称《炮规》)正式发布。其中，《重庆市中药材标准》(2023年版)为重庆首版，填补了重庆市地方中药材标准空白。

近年来，重庆市药品监督管理局分6批次共发布重庆市中药材标准138个和重庆市中药饮片炮制规范301个，合订为《标准》和《炮规》。凡在重庆市按此标准和炮规开展生产、经营、使用活动的中药材、中药饮片，均应符合其要求。

《标准》和《炮规》附有植物、显微、薄层图片，以及不同产地理化指标结果表、易混淆品种的主要区别等，有助于中药材、中药饮片质量控制水平的提高，促进中医药传承创新发展。同时，《标准》和《炮规》对重庆地方习用药材纳入标准，让中药材种植质量有标准可依，可以促进重庆地方中药材流通全国市场。

重庆市药品监督管理局党组书记、局长陈地龙表示，这次发布的《标准》和《炮规》只是阶段性工作，这两项标准的制修订会根据企业需求和临床用药需要开展，是一项日常性、长期性的任务。接下来，将结合工作实际，持续加强地方药品标准制修订工作，努力做到药品安全、有效和质量可控。（梁钦卿）