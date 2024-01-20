澳门学生福建探寻中医药文化

本报电 （钟欣）2023—2024学年澳门学生科普冬令营活动近日在福建举行，来自澳门7所中学的数十名学生参加此次活动。冬令营期间，澳门学生来到福州、南平、三明、厦门等地参观学习，了解中医药文化及各种中草药应用、生物医学的高端技术和数字医疗等内容。

福建省对外科技交流中心副主任林永群在开营仪式中致辞表示，此次澳门学生科普冬令营活动聚焦中医药大健康和数字经济领域，组织开展相关科普活动，既结合了福建的产业特色和优势，又突出了澳门经济适度多元发展的需求。“希望同学们遨游在知识的海洋里，成长为闽澳两地交流合作的使者，为推动闽澳两地合作走向深入做出更大的努力。”

15岁的澳门学生陈家琪说，根据行程安排，他们此次走访了不少生物科技公司。“我个人对中医药在大健康领域的应用很感兴趣，这次的活动让我大开眼界，收获很多。”

此次活动期间，主办方安排了不少体验互动的环节。参加了制作香囊的活动后，澳门培正中学学生曾炜彬表示，制作过程中碰到的很多中草药其实都是日常生活中比较常见的，但以前没有很好的机会和平台系统了解、使用这些药材；今后，他希望更多参与这些活动，深入了解中医药文化和中华优秀传统文化的其他内容。

澳门学生科普冬令营活动是根据内地与澳门科技合作委员会的合作计划，每年由澳门特区向内地派出教师或学生开展的科普交流与合作。本次冬令营活动由澳门特区政府教育及青年发展局主办，澳门科学技术协进会和福建省对外科技交流中心承办。