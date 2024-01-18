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穿的暖就能防冻疮？

2024年01月18日16:01 来源：人民网-人民好医生

问：穿的暖就能防冻疮？

答：这个说法不正确。有些人爱生冻疮以为是天气冷、衣服鞋帽穿戴少了的缘故。所以刚一感到寒冷，就棉衣、手套、棉靴，裹得严严实实，却不知道这样做，会削弱机体对寒冷的适应能力，而且由于限制了运动，末梢血液循环不够，反倒更容易长冻疮。正确的作法是，衣物适当，多参加各种运动，经常搓手、跺脚，用热水泡浴。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》

                                       

(责编：杨媚、权娟)




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