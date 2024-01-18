问：冬季适合睡懒觉，蒙头睡觉更暖和？

答：这个说法不正确。有些人习惯把头蒙在被窝里睡觉，尤其是在寒冷的冬季，觉得这样会暖和一些，并且不容易感冒。其实这是对健康有害无益的坏习惯。

人睡着的时候，体内各个器官仍在不停活动，需要吸入氧气，呼出二氧化碳。但被窝里容纳的空气很少，外面的新鲜空气也不容易进入。人在被窝里呼吸久了，氧气越来越少，二氧化碳越来越多，久之会出现气闷、头痛、眩晕、精神不振等情况。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》