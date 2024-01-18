问：冬天不运动能养阳气？

答：这个说法不正确。适度运动，长期坚持，能振奋阳气，养肾补肾。冬季要进行运动锻炼，但不运动过度，且运动时不宜出汗太过，以免耗伤精伤阳气，伤害肾精，违逆“冬藏”的养生原则。可选择自己喜欢的项目，如太极拳、八段锦、健走散步等温和有氧运动，在上午或下午温暖时段进行。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》