问：孩子患流感后发热可以通过哪些穴位按摩缓解症状？

答：开天门

位置：两眉中间至前发际成一直线。

手法：推法，以拇指指腹，在穴位上做直线推动。

操作：两拇指自下而上交替直推。推50～100次。

功用：醒脑、镇惊、安神。

要领：用力宜柔和均匀，推动时要有节律，频率大约为每分钟200～300次。

推坎宫

位置：自眉头沿眉心向眉梢成一横线。

手法：推法，以拇指侧面或指腹，在穴位上做直线推动。

操作：两拇指自眉心向眉梢做分推，称“推坎宫”。推50～100次。

功用：疏散解表、提精神。

要领：用力宜柔和均匀，推动时要有节律，频率大约每分钟200～300次。

运太阳

位置：眉梢与眼角延长线相交处，眉后按之凹陷处。

手法：以拇指或中指指端在一定穴位上，由此往彼做弧形或环形运转推动，称运法。此法以顺时针运为补，逆时针运为泻。

操作：用中指指端运，称“运太阳”。运50～100次。

功用：开窍、醒神。

要领：运法宜轻不宜重，宜缓不宜急，要在体表旋绕摩擦推动，不带动深层的肌肉组织。频率为每分钟80～120次为宜，运时向耳廓方向稍用点力。

清肺经

位置：无名指末节罗纹面。

手法：推法，以拇指侧面或指腹，在穴位上做直线推动。

操作：旋推为补，称“补肺经”；由指根向指尖方向直推为清，称“清肺经”，补肺经和清肺经统称“推肺经”。此处选用清肺经，推100～300次。

功用：用清法能清热解表，止咳化痰，用补法补肺益气。

要领：用力宜柔和均匀，推动时要有节律，频率大约为每分钟200～300次。此处一定要注意推动的方向，这与补泻有关，补泻弄错了治疗效果可就不一样了，因此家长一定要看仔细。

清天河水

位置：前臂内侧正中，自腕横纹上至肘横纹上呈一条直线。

手法：推法，以食、中指指腹，在穴位上做直线推动。

操作：用食、中二指指腹自腕推向肘部，称“推天河水”，或称“清天河水”。推100～200次。

功用：此穴性温凉平和，能清热解表、泄火除烦，用于治疗热性病症，清热而不伤阴。

要领：用力宜柔和均匀，推动时要有节律，频率大约每分钟200～300次。推的方向一定是从腕到肘，不可反向操作！

退六腑

位置：在前臂尺侧(小指侧)，自肘关节至腕横纹呈一条直线。

手法：推法，以食、中指指腹，在穴位上做直线推动。

操作：用拇指面或食、中指面自肘推向腕，称“退六腑”。推100～200次。

功用：清热、凉血、解毒。

要领：用力宜柔和均匀，推动时要有节律，频率大约每分钟200～300次。推的方向一定是从肘到腕，不可反向操作！

小儿推拿后大多在1小时左右降温，其后体温还有可能再上升，这是由疾病本身特点形成的。每隔3-5小时可以再进行儿科推拿退热尝试。但需注意的是需要遵循医嘱，小儿推拿作为辅助治疗，必要时需中西医结合治疗。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》