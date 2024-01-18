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冬季流感正处于高发期，感冒后多久可以正常运动？

2024年01月18日15:48 来源：人民网-人民好医生

问：冬季流感正处于高发期，感冒后多久可以正常运动？

答：流感属于自限性疾病，对于大部分免疫功能正常的人群来说，在发病3-5天后症状会逐渐缓解并消退。流感康复后，应休息3-4周后再适度、科学地逐步恢复运动，可以降低病毒性心肌炎发生的风险。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》

                                       

(责编：杨媚、权娟)




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