问：骨质疏松人群滑倒后易骨折，冬季应该如何应对？

答：饮食调整

冬天是身体消耗能量的时候，因此需要特别注意保持良好的营养摄入。钙和维生素D是维持骨骼健康的重要营养素。通过摄入奶制品、鱼类、坚果、豆类等富含钙质和维生素D的食物，有助于增强骨骼密度。避免过量摄入盐和糖分，选择平衡饮食，多摄入蔬菜、水果和全谷物等富含营养的食物，有利于维持骨骼健康。

多参与户外活动

尽量在阳光充足的时间外出，进行适度的户外活动，增加体内维生素D的合成。散步、日间太阳浴或参与户外园艺等活动都是不错的选择。

避免不良习惯

过量饮酒和吸烟可能增加骨质疏松症的风险，因此应该尽量避免或限制这些习惯。

增强运动

进行适度的体育锻炼，尤其是针对骨骼健康的锻炼，如有氧运动、散步、游泳和力量训练等，有助于增强骨密度和稳定性，减少跌倒的风险。

营造安全环境

冬季路面容易潮湿滑滑的，户外行走时应注意防滑措施，选择合适的鞋子和辅助工具，并保持周围环境的清洁和整洁。在家中采取安全措施，如清理走道、安装扶手、使用防滑地毯等，以减少跌倒和骨折的风险。

定期体检和咨询医生

骨质疏松人群应定期进行骨密度检测，并向医生咨询骨质疏松症的预防和管理方法，以便及时调整个体化的防护计划。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》