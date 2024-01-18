问：三高”人群不适合多吃油腻的食物，冬季有哪些药膳推荐？

答：艾叶卤蛋

所需食材：土鸡蛋10个，艾叶一把，红枣5颗，当归黄芪各5片，生山楂一小包（5—10片），陈皮、桂皮、茴香各1片，，生姜5g，黄豆酱油20ml，盐10g。

制作方法：

第一步：鸡蛋放冷水中煮开一分钟，待蛋白稍凝后即放冷水中再冷却凝固3—5分钟。

第二步：剥去蛋壳后放入上述配料中，加水至鸡蛋淹没再煮开后文火煨10—15分钟，再焖10分钟，取出凉10分钟即可。

功效：具补益气血、温通经脉、祛风湿、消炎、镇咳等功效，补而不滞。对降血压、降血脂、缓解心血管疾病均有较好的食疗作用。

五红汤

所需食材：枸杞10g，红衣花生50g，红枣50g，红豆200g，红糖50g。

制作方法：

第一步：红豆提前浸泡8小时，红衣花生浸泡30分钟。大红枣去果核，枸杞清水洗净备用。

第二步：把泡好的食材放入锅中，加入适量的清水，大火煮沸，小火煮30分钟。

第三步：加入红糖，再用小火煮15分钟，即可出锅。

功效：具养血、补血、安神功效。对于肝血亏虚，脾气不足引起的精神疲惫，面色萎黄，睡眠不安，经行腹痛等有较好效果。





——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》