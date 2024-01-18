问：吃对食物身体暖，小寒节气可适当多吃哪些食物？

答：核桃

核桃仁富含磷脂和维生素E，具有增强细胞活性、促进造血功能、增进食欲等功效，对提高身体御寒能力大有益处。

胡萝卜

胡萝卜能够增强体力和免疫力，从而达到调理内脏、暖身、滋养的功效。

羊肉

羊肉有补肾壮阳、温补气血、开胃健脾的功效，中医称之为“血肉有情之品”。冬天吃羊肉，既能抵御风寒，又可滋补身体。

韭菜

韭菜又名起阳草，味甘、性温，能补肾助阳，温中开胃，降逆气，散瘀等。韭菜用来炒食或做馅都很适宜。

糯米

糯米味甘、性温，吃后能补养人体气血，滋养脾胃。脾胃温暖后，人体气血顺畅，就会周身发热，起到御寒的作用。需注意的是，糯米比普通米饭难消化，热量也比较高，所以一次不宜多吃。

海带

海带中含有大量的碘元素，有助于人体甲状腺激素的合成，具有产热效应。

红糖水

红糖有“东方巧克力”的美誉，其好处在于“温而补之，温而通之，温而散之”，具有化瘀散寒、暖胃健脾、缓解疼痛的功效。需注意，煮过的红糖水比直接用热水冲泡的更易吸收、效果更好。

黑芝麻

黑芝麻具有补肝肾、润五脏的作用，更有乌发养颜的功效。这类黑色食物能迅速补充热量、防感冒，冬季必不可少。注意，黑芝麻具通便作用，对于平时大便偏稀且次数多的人，不建议食用。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》