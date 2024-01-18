问：小寒节气易受寒，脾胃虚弱的人群应该如何应对？

答：脾胃负责腐熟运化水谷，是气血生化之源。脾胃的这一功能，全赖脾胃之阳气。如果脾胃虚寒，容易出现以下症状：

平时喜欢吃温热的食物、喝热水；

腹部隐痛，揉按或热敷可好转；

腹部容易怕冷，手脚容易冰凉；

大便时常不成形, 吃生冷寒凉食物或受冷风后容易腹泻；

平时胃口欠佳；

容易疲倦乏力。

食疗方推荐

姜枣茶

材料：生姜15克（约3片），红枣3颗，红糖适量。（1人份）

做法：红枣去核掰开，生姜切细块，入锅加水大火烧开后加入红糖煮化即可。

适合人群：脾胃虚寒、寒凝血瘀之人。平时可见腹部隐痛、遇冷则发，痛经，月经量少、夹血块，大便溏烂，手脚冰凉，倦怠乏力，面色萎黄、唇色淡暗。平时血糖高的人群，可以不加红糖。

羊肉甘蔗马蹄汤

材料：羊肉250g，马蹄50g，黑皮甘蔗100g，当归10g，生姜6片，食盐和料酒适量。

做法：羊肉洗净，切块，用开水焯后放入适量食盐、生姜片和料酒混合均匀，腌制10分钟；马蹄削皮洗净，切块；黑皮甘蔗洗净切块；当归洗净；将上述处理好的食材放入砂锅，加入适量水，先大火煮沸后改为文火煲1.5小时，即可。

适合人群：脾胃虚寒之人，平时可见腹部怕凉、手脚冰凉。本汤具有温中散寒、补益气血的功效，并且补而不燥。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》