问：“冬吃萝卜夏吃姜”有没有科学依据？

答：在冬季，天寒地冻，人的皮肤肌肉都处于收缩状态，以保证身体的血液供应。这个阶段，户外活动也相对减少，人们会进食很多热性食物，如牛羊肉等，加上越来越注重养生保健，常常会在冬季进食滋补之品，这样就很容易产生消化不良，也容易引起内热与痰湿。

萝卜又名莱菔、萝白等，2020年版《中国药典》将其纳入消食药中。其性凉，味甘、辛，入脾、胃、肺经，具有清化痰热、消积导滞、下气宽中的功效，主治痰热咳嗽、食积腹胀、呕吐反酸等。冬季阳气聚于体内而不外散，故人体易上火，很多人冬季易出现口干唇焦，便秘，舌红等内热表现。而萝卜正因为上述的作用，可以化解冬季阳气内郁而生内热的弊端，故冬吃萝卜，是有科学依据的。况且现代研究也显示萝卜营养丰富，含有碳水化合物和多种维生素、矿物质，其中富含的维生素C能抑制黑色素合成，阻止脂肪氧化，防止脂肪沉积。

因此常吃萝卜可降低血脂，软化血管，预防冠心病、动脉粥样硬化、胆石症等疾病。另外萝卜含有芥子油、淀粉酶和丰富的粗纤维，可以增加消化液分泌，加快胃肠蠕动，促进消化，增强食欲和止咳化痰。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》