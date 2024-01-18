问：天寒地冻易伤阳气，可以通过哪些食物补充、贮存阳气？

答：从饮食养生的角度讲，要特别注意在日常饮食中多食用一些温热食物以补益身体，防御寒冷气候对人体的侵袭。可适量多食用羊肉、牛肉、栗子、南瓜、桂圆、肉桂、韭菜、茴香、香菜等食物。小寒温补可以起到事半功倍的效果，但一定要根据体质来进补，可在医师指导下服用中药、膏方等，也可运用非药物疗法调养身体，如艾灸、中药熏洗、药物贴敷等以温通经络、调气血。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》