三九贴有没有禁忌症？
2024年01月17日15:24 来源：人民网-人民好医生
问：三九贴有没有禁忌症？
答：2岁以下的孩子、孕妇，对胶布过敏者要慎重使用
急性呼吸道感染，发烧期间不能贴敷
皮肤对贴敷药物极度敏感者不宜贴敷
特殊体质及有接触性皮炎等皮肤病以及贴敷穴位局部皮肤有破损的不适宜贴敷。
——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》
(责编：杨媚、权娟)
问：三九贴有没有禁忌症？
答：2岁以下的孩子、孕妇，对胶布过敏者要慎重使用
急性呼吸道感染，发烧期间不能贴敷
皮肤对贴敷药物极度敏感者不宜贴敷
特殊体质及有接触性皮炎等皮肤病以及贴敷穴位局部皮肤有破损的不适宜贴敷。
——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》
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