问：小寒时节的养生原则是什么？

答：严寒时节应有充足的睡眠，这有利于阳气潜藏，阴精蓄积。此节气中，每天可早睡晚起，适当增加睡眠时间，对人体健康有益。小寒节气着装应以保暖为主，勿伤阳气，尤其应注意头颈、背部、手脚等部位的保暖。小寒饮食应以温补为主，尤其要重视“补肾防寒”，小寒节气补肾可提高人体生命原动力，帮助机体适应严冬气候的变化。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》