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进入一年中最冷的“数九”天，生活作息方面需要如何调整？

2024年01月17日15:03 来源：人民网-人民好医生

问：进入一年中最冷的“数九”天，生活作息方面需要如何调整？

答：冬季昼短夜长，气候寒冷，我们应该顺应天时，适当调整作息时间，早睡以养阳气，迟起以固阴精。特别是老年人和有心脑血管疾病的人群，醒后可以躺在床上伸伸懒腰、揉揉胳膊和腿脚。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》

                                       

(责编：杨媚、权娟)




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