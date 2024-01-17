问：进入一年中最冷的“数九”天，生活作息方面需要如何调整？

答：冬季昼短夜长，气候寒冷，我们应该顺应天时，适当调整作息时间，早睡以养阳气，迟起以固阴精。特别是老年人和有心脑血管疾病的人群，醒后可以躺在床上伸伸懒腰、揉揉胳膊和腿脚。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》