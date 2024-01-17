问：何为“小寒三候”？

答：古人以五日为一候，将小寒分为三候：“一候雁北乡；二候鹊始巢；三候雉始雊。”小寒之时，阳气萌动，大雁起身北迁，喜鹊开始筑巢，山中的野鸡也因感到阳气滋生而高声鸣叫，万物都在蠢蠢欲动，静候春天的到来。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》