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何为“小寒三候”？

2024年01月17日14:43 来源：人民网-人民好医生

问：何为“小寒三候”？

答：古人以五日为一候，将小寒分为三候：“一候雁北乡；二候鹊始巢；三候雉始雊。”小寒之时，阳气萌动，大雁起身北迁，喜鹊开始筑巢，山中的野鸡也因感到阳气滋生而高声鸣叫，万物都在蠢蠢欲动，静候春天的到来。

——《个人健康手册（二十四节气·小寒篇）》

                                       

(责编：杨媚、权娟)




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